Красная Поляна стала трамплином на Эльбрус

Фото:Группы Компаний «Гранит» - «Мегаполис».

Проектирование выполняет дочернее подразделение Группы Компаний «Гранит»-«Мегаполис», чьи специалисты хорошо показали себя в Сочи.

Напомним, что в конце 2020 года на курорте «Эльбрус» открылась новая горнолыжная трасса (на северном склоне между станциями «Гара-Баши» и «Мир»). В ее открытии принял участие первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич. Тогда же были анонсированы грандиозные планы по развитию курорта: строительство четырех канатных дорог и одиннадцати трасс (в ближайшей перспективе - трех канатных дорог и девяти трасс). Как продвигается эта работа?

УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ

Как говорится в сообщении на сайте АО «Курорты Северного Кавказа» (является заказчиком всех работ), одна из планируемых канатных дорог позволит туристам подняться почти до высшей точки Европы: она будет идти выше станции «Гара-Баши» до Приюта-11 и дойдет до отметки выше 4 тысяч метров над уровнем моря.

По словам опрошенных нами специалистов, этот объект смело можно назвать уникальным. Чтобы канатная дорога стояла на такой высоте и фактически на леднике? Такого просто нет нигде в мире!

Конечно, в реализации проекта будут участвовать только самые опытные специалисты. Так, государственный контракт на проектирование выиграл «Мегаполис» из Петербурга - «дочка» Группы Компаний «Гранит».

- Назовите три главных особенности объекта, - просим мы представителей компании.

- Высота расположения. Климатические условия. Непростая геология, - отвечает генеральный директор «Мегаполиса» Евгений Плетнев. - Конечно, все эти аспекты учитываются еще на стадии проектирования.

Особое внимание - последнему пункту: строительство будет вестись на вечномерзлых грунтах. Но и тут есть понимание, что делать: отечественные специалисты разработали и запатентовали свою технологию для работы в таких условиях.

Фото:Группы Компаний «Гранит» - «Мегаполис».

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ

Армхи, Ведучи, Архыз, Эльбрус... Курорты Северного Кавказа - одни из самых динамично растущих в России. И, конечно, при их развитии учитывается опыт, который наша страна получила во время работы по тому же направлению в Сочи.

Если говорить более конкретно, то тот же «Мегаполис» принял (и по-прежнему принимает) активное участие в преображении «Альпики-Сервис». Но проводить параллели между горнолыжными курортами в Красной Поляне и на Эльбрусе специалисты предприятия не торопятся.

- Максимальная высота на «Альпике-Сервис» - 2,256 метров, - говорит Евгений Плетнев. - На Эльбрусе у нас на этой отметке все только начинается: здесь гостиница.

По словам нашего собеседника, новый проект стал для компании движением вверх - в прямом и переносном смысле. При этом работу в Сочи можно назвать неким трамплином перед восхождением на Эльбрус...

Реализацию масштабного проекта планируется начать уже в 2021 году. И почему-то нет сомнений, что все получится.

- Развитие инфраструктуры Эльбруса - закономерное, но от этого не менее долгожданное событие, - чуть ранее отмечал генеральный директор АО «Курорт» Эльбрус Хиса Беккаев. - Гора Эльбрус обладает огромным потенциалом для занятий спортом и для отдыха в любое время года.

СКАЗАНО!

«У Минэкономразвития и руководства Республики большие планы по развитию национального курорта «Эльбрус», который способен стать одним из ведущих на российском и международном уровнях. Работаем сейчас над программой развития курорта до 2025 года, которая позволит более чем в два раза увеличить количество канатных дорог и протяженность горнолыжных трасс».

Михаил Бабич, первый заместитель министра экономического развития РФ.

Подготовил: Михаил Бобрышев.