На Дворцовой площади прошла репетиция военного оркестра к 9 мая

На Дворцовой площади состоялась репетиция сводного военного оркестра к 9 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге вовсю идет подготовка к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В четверг, 8 апреля 2021 года, на Дворцовой площади собрались участники сводного военного оркестра для того, чтобы провести первую репетицию. Музыканты выстроились у Александровской колонной в 10 часов утра, чтобы исполнить несколько маршей.

Репетиция началась в 10 часов утра Фото: Артем КИЛЬКИН

- Личный состав сводного военного оркестра отработал созвучие, мелодичность и гармоничность исполнения различных военных маршей, а также строевые приемы при передвижении на площади и на месте, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

На площади собрались лучшие музыканты военных коллективов Фото: Артем КИЛЬКИН

Репетиция состоялась под руководством начальника военно-оркестровой службы Западного военного округа подполковника Павла Гернеца. В состав оркестра, который будет радовать зрителей 9 мая, вошли музыкальные коллективы от военных вузов, воинских частей ЗВО и других силовых ведомств, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Музыканты отработали созвучие и гармонию при исполнении военных маршей Фото: Артем КИЛЬКИН

Это уже вторая репетиция военного парада перед Днем Победы в этом году. 19 мая также на Дворцовой площади прошла тренировка механизированной колонны. Всего в этом году в параде примут участие более 1,2 тысячи единиц военной техники, в авиационной части представят 54 боевых и транспортных самолета, а также вертолеты.

Руководит оркестром подполковник Павел Гернец Фото: Артем КИЛЬКИН

Впереди у оркестра еще не одна репетиция, чтобы в День Победы все прошло идеально Фото: Артем КИЛЬКИН

На торжественных шествиях ровным строем пройдут более 50 тысяч человек, среди которых военнослужащие и и сотрудники иных силовых ведомств.

Напомним, что в 2020 году традиционный парад Победы был перенесен из-за пандемии. Но в этот раз праздник пройдет, как обычно.

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