«Люди у нас разные»: Как Эрмитаж отнесся к жалобе петербуржца на обнаженные статуи, «развращающие детей»

Убрать из Эрмитажа обнаженные статуи потребовал житель Петербурга. По его мнению, они развращают детей Фото: Олег ЗОЛОТО

Наверняка, каждый, кто когда-либо бывал в Эрмитаже, с восхищением разглядывал скульптуры обнаженных Поэта и Музы руки великого Родена или созерцал утонченную статую Психеи, как говорится, «топлес», созданную Эмилем Вольфом. И такая красота здесь на каждом шагу – смотришь и понимаешь, каким был идеал женщины и мужчины для античных мастеров.

И ведь в голову не приходило надеть на мраморных юношей с «неприкрытыми грехами» семейные трусы или завесить тканью девушек в костюме Евы, чье изображение, кстати, в Эрмитаже тоже имеется.

Скульптура "Поэт и Муза" Родена находится в залах Европейского изобразительного искусства. Фото: hermitagemuseum.org

Однако не перевелись еще на Руси моралисты, считающие, что такой «срамоте» в главном музее Петербурга не место. Ведь сюда, дескать, приходят дети и – о, боги! – видят голые статуи. А потому их (статуи) надо непременно собрать в одной комнате и повесить на нее табличку «18+», а еще лучше – амбарный замок. Думаете, мы преувеличиваем? Ан-нет. Такая жалоба действительно на днях поступила в Эрмитаж. Заявитель утверждает, что обнаженные скульптуры «развращают детей».

- Это обращение гражданин направил в городскую администрацию, откуда ее спустили к нам, - пояснили «КП» в пресс-службе музея. – Но в целом, это проблема многих музеев и России, и мира. Ведь люди у нас разные.

Как рассказали в Эрмитаже, если посмотреть музейные соцсети, можно найти немало возмущенных комментариев. Одни требуют снять со стен старинные иконы, утверждая, что это пропаганда религии, другие просят убрать из залов все, что связано с Романовыми, потому что это, якобы, агитация за монархизм. Но, конечно же, все шедевры мировой культуры после таких нападок остаются на своих местах.

- Как вы понимаете, на подобные обращения мы никак не реагируем, - подчеркнули в Эрмитаже.

Нападки случаются не только на статуи. Были случаи, когда требовали убрать иконы, которые якобы пропагандируют религию Фото: Олег ЗОЛОТО

Пожалуй, столь же громкий скандал, связанный с «дискриминацией» обнаженных античных героев, случился в Петербурге пять лет назад. Тогда в преддверии мультимедийной выставки Микеладжело около храма Святой Анны выставили копию знаменитой скульптуры Давида. После этого, видимо, обомлев от масштабов его красоты, одна из жительниц нажаловалась на наготу статуи уполномоченному по правам ребенка. Петербуржцы к ситуации отнеслись с юмором и стали подбирать Давиду одежду. Прикрыть причинные места юноше предлагали абажуром и семейными трусами. Было предложение и вовсе нарядить его в костюм джедая.

КОМПЕТЕНТНО

Наталья ИСКРА, психолог: «Искусство – хороший способ объяснить ребенку, чем отличаются мальчики и девочки»

- Я думаю, у человека, который написал эту жалобу, какая-то психологическая травма. Потому что во всех культурах всегда был какой-то способ знакомства детей с обнаженным телом. Например, в античной Европе это были произведения искусства, а у нас на Руси - общественные бани, куда дети тоже ходили. И там они могли понять, что девочки и мальчики отличаются друг от друга. Это абсолютная норма развития. Ведь все мы знаем, что бывает, если какая-то тема становится запретной. Если не говорить с детьми о сексе, появляется насилие, подростковые беременности… А искусство – это очень полезный способ для просвещения и развития. Если ребенок задает вопросы, нужно ему все спокойно объяснить.

СКАЗАНО:

"Такие жалобы нужно переправлять психиатру!"

О жалобе на обнаженные скульптуры Эрмитажа, которые якобы негативно влияют на детскую психику, высказался председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, подобного рода обращения нужно направлять прямиком психиатру.

- Надо к доктору сразу такие жалобы переправлять, к доктору-психиатру, - отметил Фадеев, отвечая на вопросы журналистов в музее "Россия - моя история" в Екатеринбурге.