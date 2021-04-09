Еще один пункт вакцинации открывается в ТЦ Петербурга, но «ЭпиВакКорону» туда пока не повезут

Пункт вакцинации открывается в ТЦ "Гулливер" у "Старой Деревни". Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще один пункт вакцинации открывается в одном из петербургских торговых центров. На этот раз речь идет о ТЦ «Гулливер», что напротив станции метро «Старая Деревня». Здесь семь дней в неделю будет дежурить мобильная бригада врачей – медики сделают прививки от коронавируса всем желающим и совершенно бесплатно.

- Сегодня в режиме 7 дней в неделю 12:00-19:00 начинает работать пункт вакцинации в ТРК «Гулливер» по адресу: Торфяная дорога, 7. Таким образом, у нас теперь будет 13 мобильных пунктов, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

А вот новую вакцину «ЭпиВакКорона» в ТЦ пока не повезут. Здесь будут прививать привычным «Спутником».

Интересно, что буквально в паре минут от «Гулливера», в ТЦ «Старая Деревня» есть еще один пункт вакцинации. А полный список адресов, где можно сделать прививку от ковида, выглядит так:

- «Невский центр», Невский проспект, 114-116;

- «Сити Молл», Коломяжский проспект, 17, корп. 2;

- «Охта Молл», Якорная ул., 5А;

- «Европолис», Полюстровский просп., 84;

- «Жемчужная Плаза», Петергофское ш. 51;

- «Гранд Каньон», Энгельса пр., д. 154;

- «Леруа Мерлен», Выборгское ш., д. 214;

- «Старая Деревня», Торфяная дорога, 2, корп. 1;

- «Леруа Мерлен», ТРК «Лондон Молл», ул. Коллонтай, 3В;

Также прививочные кабинеты есть в Едином Медицинском центре на Красного Текстильщика, 10-12В. А в дни игр «Зенита» и СКА вакцинация идет на «Газпром-Арене» и в «Ледовом дворце» соответственно.

Кроме этого в петербургских поликлиниках и больницах работает 133 стационарных пункта вакцинации.