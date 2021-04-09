«Никогда такого не было за всю историю больницы»: В Пушкине сразу две женщины одновременно родили по девятому ребенку

Оба малыша появились на свет абсолютно здоровыми. Фото: Олег ЗОЛОТО

Удивительное событие произошло в роддоме при больнице имени Семашко в городе Пушкин. С разницей три часа 6 апреля там появились на свет два младенца – у обеих мам они стали девятыми по счету детьми. В больнице признаются – такое у них за все время существования учреждения случилось впервые.

Счастливых мам зовут Татьяна и Екатерина. Рождением девятых детей удивительные совпадения в их жизнях не ограничились – так, обе петербурженки оказались одного возраста. Им 41 год.

- С одной из мамочек мы хорошо знакомы, - рассказали «Комсомолке» в Петербурге» в больнице № 38 имени Семашко. – Все ее предыдущие роды также проходили у нас. И в девятый раз она тоже приехала именно к нам, в Пушкин, хотя сама живет в Санкт-Петербурге.

Еще совсем недавно роддом работал на особом положении. Сейчас этот статус с него сняли. Фото: Больница № 38 имени Семашко

Оба мальчика появились на свет здоровыми и крепкими – «хорошими», как говорят в самом роддоме. Оба весят в районе 4 кг, индекс по шкале Апгар (быстрая система оценки состояния новорожденного, которая учитывает дыхание, мышечный тонус, цвет кожи и так далее) – почти идеальный, восемь-девять баллов из десяти возможных. Примечательно, что и все остальные дети у необыкновенных мамочек свои: у Татьяны апрельские роды стали восьмыми по счету (за несколько лет до этого она родила двойню), у Екатерины – девятыми.

И мамы и их новорожденные сыновья пока остаются в роддоме – им предстоит пройти еще несколько обследований. Выписывать Татьяну и Екатерину, скорее всего, будут после выходных – и эта выписка тоже вполне может стать уникальной, самой «масштабной» в истории больницы.

Кстати, примечательно, что буквально за два дня до появления малышей на свет роддом при больнице имени Семашко вышел из особого «противоэпидемического» режима – медики перестали работать в непроницаемых комбинезонах и масках, а родственникам разрешили визиты к роженицам. Медики видят в этом стечении обстоятельств особый символизм: значит, жизнь, как бы ни было тяжело, никогда не останавливается.

Напомним: ранее мы рассказывали про петербурженку, которая родила первого ребенка в 58 лет. Молодая мама признавалась - надо просто уверенно идти к своей цели.

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