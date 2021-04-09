Причина смерти Рудольфа Фурманова, руководителя театра имени Андрея Миронова: Тяжело болел несколько месяцев

Рудольф Фурманов скончался на 83-м году жизни. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стала известна возможная причина смерти Рудольфа Фурманова, руководителя театра имени Андрея Миронова в Санкт-Петербурге. Фурманов умер 9 апреля 2021 год в Санкт-Петербурге на 83-м году жизни. Известно, что актер и режиссер долго болел и последние несколько месяцев тяжело восстанавливался от перенесенного коронавируса.

- Снова печальная новость... Скончался театральный продюсер и режиссер Рудольф Фурманов, директор театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Полгода по больницам. Подтвердили близкие, - написал в своем телеграм-канале журналист Валерий Нечай.

В самом театре новость о смерти создателя и бессменного руководителя «Русской антрепризы» пока никак не комментируют.

- Мы пока все в шоке, нам поступают звонки. Не можем поверить, - рассказали «КП-Петербург» сотрудники театра.

В свою очередь губернатор Петербурга Александр Беглов уже выразил соболезнования семье Фурманова. А внук театрального деятеля поделился со своими подписчиками в соцсетях трогательным постом, где написал, что никогда жалеет, что не навестил дедушку перед смертью.

СПРАВКА «КП»:

Рудольф Фурманов родился в Ленинграде в 1938 году. С детства начал сниматься в кино, в том числе в фильме «Кортик» 1954 года по произведению Анатолия Рыбакова. Позднее стал театральным актером – сыграл более 80 ролей и антрепренером.

В 1988 году создал первый в СССР контрактный театр – «Русская антреприза» имени Андрея Миронова. Последние годы на одном из городских ТВ-каналов выходила передача, посвященная театральной жизни «Телевизионная театральная гостиная», где Фурманов принимал известных артистов и был бессменным ведущим. Он также был близким другом актера Николая Караченцева и его вдовы Людмилы Поргиной.