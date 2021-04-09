«Не знаю, что делать»: Внук Рудольфа Фурманова жалеет, что не успел навестить дедушку перед смертью

Рудольфу Давыдовичу Фурманову было 82 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Театральная столица скорбит: в Петербурге 9 апреля 2021 года умер Рудольф Фурманов. Театральный режиссер, продюсер, антрепренер, актер и литератор, основатель, директор и худрук театра «Русская антреприза» Андрея Миронова последние четыре месяца боролся с тяжелыми последствиями пережитой коронавирусной инфекции. Рудольфу Давыдовичу было 82 года.

– У меня умер дедушка. Звонок в 9 утра: «Сегодня отмена репетиции, Рудик умер... Передай, пожалуйста, всем, только причину отмены не называй». Вот тебе и доброе утро…, – поделился в сети внук Фурманова Алексей. – Хочется как-то помочь, но не знаешь, что делать. Ехать в больницу говорить с врачами? Это уже делают родители. Или позвонить кому-то? Но просили пока молчать. И получается так, как будто ничего не поменялось: обычное утро, только уже без дедушки. А как это? Жизнь идет дальше, теперь нужно решать другие вопросы: заключения врачей, бумаги, похороны. А я лежу в кровати, смотрю на белый потолок и просто жалею, что не навестил его, ведь я верил, можно сказать знал, что он поправится.

Внук Рудольфа Давыдовича Алексей. Фото: БДТ им. Товстоногова

Будущий заслуженный деятель искусств и народный артист России родился в Ленинграде незадолго до начала войны, а накануне нее потерял мать. Тогда Рудольфу Давыдовичу было чуть больше года. В Ленинграде Фурманов пробыл всю блокаду, в четырехлетнем возрасте попал под бомбежку. Маму ребенку заменила тетя, которая фактически спасла его от попадания в детдом.

Образование Фурманов получил в Ленинградском театральном институте имени Островского и в Политехе. Но на киноэкранах он появился еще в детстве – в послевоенных фильмах. За весь свой творческий путь Рудольф Давыдович снялся в 70 картинках, среди которых «Собака на сене», «Большая игра», «Цирк сгорел, и клоуны разбежались». Не обошел вниманием театральный деятель и криминальную киноклассику: его можно увидеть в «Агенте национальной безопасности», «Бандитском Петербурге», «Литейном,4», «Улицах разбитых фонарей».

Рудольф Давыдович основал не только театр, но и театральную династию. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 1988 году Фурманов основал в Ленинграде театр нового формата – «Русскую антрепризу» имени Андрея Миронова. Первые восемь лет постановки приходилось ставить на чужих подмостках, но в 1996-ом театр, наконец, поселился в Доме с башнями на Петроградской стороне. За прошедшие годы сам худрук воплотил на сцене театра свыше полутора десятков драматических образов, а в 2011-ом основал театральную премию «Фигаро».

О своем театральном и жизненном пути Фурманов-литератор рассказывает в книгах. В них он успел описать и своих великих друзей – Миронова, Райкина, Леонова, Симонова, Смоктуновского, Лебедева, Папанова, Никулина, Товстоногова, Фрейндлих, Басилашвили и многих других.

Рудольф Давыдович основал не только театр, но и театральную династию: сын Фурманова Владислав – главный режиссер театра имени Андрея Миронова, внук Алексей – артист БДТ имени Товстоногова, а юная дочь Елизавета появляется на подмостках с четырех лет.

– Теперь дедушка живет в своих книгах и статьях, живет в театре, который он создал и в спектаклях, которые играл, живет в наших воспоминаниях, – говорит Алексей. – Он продолжает жить, пока живы мы и пока жива наша память. Главное помнить и никогда не забывать.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Рудольфа Давыдовича Фурманова.

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