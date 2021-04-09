«Терпела измены годами»: Подруга убитой жены главного нефролога Петербурга вскрыла правду о задержанном муже

Александр Земченков ранее признался в причинении смерти по неосторожности Фото: Мариинская больница/соцсети

Неожиданный поворот получила личная история уже бывшего главного нефролога Петербурга Александра Земченкова, которого обвиняют в убийстве жены Ирины. Напомним, 61-летнего врача, заведующего отделением диализа Мариинской больницы задержали спустя 11 лет после случившегося. Земченков прошел полиграф и даже признался, что, да, толкнул Ирину, та упала и скончалась. А он расчленил ее тело и выбросил останки в мусорный контейнер. При этом с 23 февраля 2010 года Ирина Земченкова считалась без вести пропавшей. Эту версию Александр озвучил всем родным и коллегам, но вот оперативники в нее не верят.

По версии следствия, Земченков действительно убил жену. А причиной такого поступка стала любовница Александра, которая сейчас является законной женой нефролога. Сама супруга Земченкова заявляет, что на момент пропажи Ирины она прекратила отношения с Александром и даже вышла замуж за другого мужчину. Какая на самом деле царила обстановка в семье Земченковых в начале 2010 года - «Комсомолке» в Петербурге рассказала подруга Ирины. Женщина уверена, что отношения между супругами шли к краху.

Ни Ирину, ни ее тело так и не нашли

«ОНА СКАЗАЛА – МНЕ ЭТО НАДОЕЛО!»

- Мы с Ириной знали друг друга с университета, сначала вместе учились, а потом работали в институте Отто, - рассказала «КП-Петербург» подруга Ирины Наталья Корнеева. – В последний раз мы с ней встречались 21 февраля – за два дня до ее исчезновения. Я была у них в гостях, ее муж Саша и дети тоже были там. Отношения у них были холодные, спокойные. Это было обычно для них. Потому что там все давно уже было понятно. Ира долгое время знала, что у Саши есть кто-то еще. Не знаю, знала ли она... про ребенка. Там ведь сын был у женщины Саши. Но! Я не знаю, это сашин сын или ее ребенок от первого брака. Как бы там ни было, но Ирина собиралась разводиться. Да и вообще мне о намерении развестись она говорила не один раз.

Измены в семье Земченковых, по словам Корнеевой, продолжались несколько лет.

- Она не жаловалась на измены, она просто сообщала мне о них, - продолжает Наталья. - Сразу она не ушла от Саши, потому что там был материальный вопрос – квартира, содержание детей. Она не так много зарабатывала, он больше. По сути, он содержал детей. Квартира их общая была, но платил за нее он. Она привыкла к тому, что муж ей изменяет. Может, она даже знала, кто его любовница. Поэтому она сказала, что ей это уже все надоело, она решила развестись.

Муж заявлял, что жена уехала в роддом Фото: СОЦСЕТИ

О скандалах в семье из-за измен, тем не менее, подруга Ирины, не знает.

- Ругани у них вообще не было, - поясняет Наталья. - Именно скандалы были редки. Претензии, конечно, они высказывали друг другу. Но такого, чтобы с битьем посуды, точно не было. Мне кажется, там несчастный случай у них произошел. Может, он ее толкнул, вполне. Толкнуть все способны. Видимо, после этого он испугался. Я склоняюсь именно к этой версии. Потому что Саша не такой человек, чтобы убивать намеренно. Он очень умный товарищ, такой очень рассудительный. Если бы намеренно ее убил, он бы не паниковал. А он четко совершенно паниковал на следующий день. Саша начал звонить родителям Кати. Он знал, что они тесно общались, часто созванивались в течение дня, потому что мама у Иры больная была, она лежала. Поэтому Саша утром позвонил им и сказал - не звоните своей дочери, Ира отдыхает. Он никогда этого не делал! Он начал творить вещи, которые никогда не совершал.

Нефролог ждет суда в СИЗО Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

«ОН ВЕЛ СЕБЯ СТРАННО, МНОГИЕ ДУМАЛИ, ЧТО ОН ПРИЧАСТЕН»

При этом в кругу подруг, по словам Натальи, часто обсуждали причастность мужа к пропаже Ирины.

– На него, конечно, были подозрения, и у друзей в том числе, - признается Корнеева. - Подруги его обсуждали, всем поведение Саши казалось странным. Каждый думал, что Саша знает, что с ней случилось. Но проблема была в том, что никто не знал – вернулась ли она с концерта. Ведь накануне пропажи она была вечером в театре. Я говорила с теми, кто с ней был там. По их словам, на концерте все было хорошо, Ира уехала домой на метро. Больше ее никто не видел. В общем, слухов было много, а толку никакого.

Ирина пропала в 2010 году Фото: СОЦСЕТИ

По словам Натальи, в то время силовики больше прорабатывали версию, что Ирина сама виновна в своей пропаже.

- Нас два раза вызывали на допрос, про мужа не спрашивали. Задавали вопросы - не могла ли Ирина совершить самоубийство, не было ли у нее любовника, - продолжает Наталья.

«ДЕТЯМ СЛОЖНО В ЭТО ПОВЕРИТЬ»

Наталья уверена, что именно супруг причастен к пропаже Ирины Земченковой. Тем не менее, версию хладнокровного убийства она отвергает.

- Дело в том, что он холодный, не способен на взрывные поступки. Поорать, толкнуть – может, - объясняет Наталья. - Поэтому я уверена, что это причинение смерти по неосторожности. Но убивать, тем более из-за ревности, как Отелло – нет!

- А у Ирины был кто-то на стороне?

- Ну, у Иры… не скажу, - резко замолчала Наталья.

- То есть был кто-то?

- Не знаю.

- Не знаете или не хотите говорить?

- Не знаю…

- Есть вероятность, что у нее кто-то был еще, и этот кто-то причастен к ее исчезновению?

- Ну, вряд ли.

Ирина была известным акушером-гинекологом Фото: СОЦСЕТИ

- Мог ли супруг узнать, что у нее кто-то есть еще и из-за этого взорваться?

- Не знаю. Да там бытовая ссора могла быть обычная. Когда люди вместе живут, такое бывает.

- Вы так резко прекратили разговаривать, когда услышали вопрос, был ли у нее кто-то еще. Вы не знаете все-таки?

- Ирка была вся в детях и в работе. Я не знаю, был ли у нее кто-то еще. По крайней мере, мне она не говорила об этом. Она все время посвящала детям. Она говорила так: «Я вышла замуж за детей».

- Иронизировала?

- Ну да…

- А отец детям внимание уделял?

- Уделял, конечно. Дети наблюдали их отношения. Но дети привыкли жить в этом. Они считали, что это нормальные отношения в семье.

- Они все сейчас защищают отца…

- Ну, трудно поверить, все-таки это близкий человек. Он их реально любит, действительно очень любит, и они это знают. Это чисто психологический фактор, когда голова закрывается от всяких неприятных мыслей. Поэтому они не верят в его причастность.

Сейчас Александр Земченков находится в СИЗО.

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