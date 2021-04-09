DeLorean из «Назад в будущее», раритеты 30-х и первый российский автомобиль: Что посмотреть на Петербургском международном автосалоне

Петербургский международный автомобильный салон проходит в нашем городе с 1907 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

Заглянуть в салон настоящего, «прокачанного» DeLorean DMC-12 (того самого! Из «Назад в будущее!»), сделать сэлфи с легендарной нестареющей «эмкой» и «пощупать» своими глазами до неприличия роскошный Cadillac 1959 года выпуска – все это можно сделать на Петербургском международном автосалоне 2021, который открылся в четверг, 8 апреля, в конгрессно-выставочном комплексе «Экспофорум». «Комсомолка» прогулялась по одной из крупнейших в России авто-выставок – и теперь спешит поделиться с вами впечатлениями.

Удивительно, но шикарный Cadillac 1959 года выпуска на фоне остальных раритетов совершенно не бросается в глаза. Фото: Олег ЗОЛОТО

В окружении стали и хрома, блеска и стиля рука сама тянется к кисточке и холсту. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вообще, нетрудно заметить, что в этот раз ПМАС-2021 ориентирован прежде всего на «олдскул». Нестареющей классики во все ее многообразии здесь не просто много, а очень много. И это здорово – после современных автомобилей, которые все как один похожи на машинки для бритья, глаз прямо-таки отдыхает на стильных, броских, хищных силуэтах четырехколесных раритетов.

В кабинах троллейбуса и автобусов можно покрутить руль и понажимать на кнопочки. Идеальное развлечение для мальчиков до 80 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

И да, говоря слово «раритет», мы ничуть не лукавим. ПМАС в этом году не простой – он посвящен 125-летию со дня создания первого российского автомобиля. «Именинник», разумеется, тоже здесь – «автомобиль Фрезе-Яковлева», двухместный фаэтон (говоря по-простому – самоходная коляска с откидным верхом). Для своего времени вся конструкция стала настоящим прорывом, но, увы, появилась на свет преждевременно – современники старания двух мастеров не оценили, и большой славы она в итоге не снискала.

А вот и первый российский автомобиль. Хоть старичку уже 125 лет, смотрится он до сих пор довольно стильно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во многом за «олдскульный» сегмент выставки отвечает легендарная петербургская киностудия «Ленфильм». Из ее необъятного «секретного» гаража (мы как-то про него, к слову, писали) в «Экспофрум» пригнали сразу три автомобиля: Ford-A, Ford-T и Delaunay-Belleville. Первые два – полностью оригинальные, третий – потрясающего качества реплика, с нуля построенная мастерами «Ленфильма» по старинным чертежам для съемок фильма «Гарпастум» Алексея Германа-младшего.

Ford Model T - первый в мире автомобиль, выпускавшийся миллионными сериями. Конкретно этот красавец - из коллекции "Ленфильма". Фото: Олег ЗОЛОТО

- У всех этих моделей и всех этих машин своя особенная судьба, - рассказал «Комсомолке» руководитель автопарка киностудии Сергей Григорьев. - Delaunay-Belleville, например, очень любил Николай II – у него их имелось 13 единиц. После Октябрьской революции автопарк у него отобрал Керенский. После Февральской автомобили у Керенского отобрал Дзержинский. Ну а в конце концов Владимир Ильич Ленин «высадил» из императорских Delaunay-Belleville Дзержинского и сказал: «не жирно ли тебе будет?»

А это - Ford Model A. Такие модели выпускались по лицензии в СССР под названием ГАЗ-А. Фото: Олег ЗОЛОТО

А самому Ильичу, смеется Григорьев, Delaunay-Belleville однажды спас жизнь! 1 января 1918 года, возвращаясь с одного из митингов, вождь мирового пролетариата попал под обстрел террористов. Спасло его мастерство шофера и удивительные «способности» самого автомобиля: штатный двигатель разогнал двухтонную махину до 110 километров в час! В итоге ни сам Ленин, ни шофер не пострадали. А вот сам изрешеченный пулями Delaunay-Belleville пришлось отправить на свалку. С почестями это сделали или нет – история, увы, умалчивает.

Delaunay-Belleville - любимый автомобиль Николая II и "спаситель" Владимира Ильича Ленина. Конкретно этот образец собран с нуля на киностудии "Ленфильм". Фото: Олег ЗОЛОТО

Отдельная фишка ПМАС-2021 – общественный транспорт. Его здесь немного (четыре автобуса, один из которых – ЗиЛ-158 «Голубка» - полностью разрушен, и троллейбус), но он, в отличие от прочих «экспонатов», интерактивен. В салоны, где бережно сохранен исторический интерьер, можно зайти, потрогать руками поручни, присесть на краешек сидений и пустить ностальгическую слезу.

В общественный транспорт, в отличие от простых автомобилей, можно залезть. Фото: Олег ЗОЛОТО

Большинство автомобилей начищены и надраены так, что слепят глаза. Но есть и модели с явно тяжелой судьбой - как, например, этот ЗиЛ "Голубка". Можно наглядно увидеть, каких трудов реконструктором порой стоит приведение раритетного авто в божеский вид. Фото: Олег ЗОЛОТО

Одной из главных «точек притяжения» стал DeLorean DMC-12 – тот самый, с дверьми, откидывающимися вверх и потому похожими на крылья удивительной металлической птицы. Самая узнаваемая машина 1980-х представлена сразу в двух вариантах. Один из них – «простой», именно в таком виде «Делореаны» сходили с конвейера. Второй – легендарная модификация из трилогии «Назад в будущее». «Конденсатор потока» (кто смотрел, тот поймет», а также летающая доска Марти Макфлая – на месте. Жаль только, в салоне посидеть нельзя – как и все остальные автомобили, этот огорожен специальной цепочкой и служит исключительно для любования и фотографирования.

Легендарный ДеЛореан в "киношном" обвесе. Жаль лишь, не работает - улететь на нем в прошлое или будущее не получится. Фото: Олег ЗОЛОТО

Он же, вид сзади. Просто не могли не дать вам возможности полюбоваться поближе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, представлены на выставке и современные автомобили – в том числе, например, нашумевшая Tesla и новая «Нива». Но на них так или иначе можно полюбоваться и в обыкновенных автосалонах – чего не скажешь о раритетной технике.

"Новоделы" на ПМАС-2021 тоже есть, но они такого восторга не вызывают. Фото: Олег ЗОЛОТО

Активности предусмотрены даже для самых маленьких - например, вот такие вот игрушечные "гоночки". Фото: Олег ЗОЛОТО

«Петербургский международный автосалон-2021» продлится до воскресенья, 11 апреля. Так что если вы не знаете, чем занять себя в выходные – мы только что подсказали вам отличный вариант!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Раритеты 19-го века и фанерное авто доктора Ватсона: Как работает «секретная» мастерская «Ленфильма», где собирают машины для фильмов и сериалов

На студии хранится гигантская коллекция автомобилей - правда, финансовые проблемы и ее не обошли стороной (подробности)