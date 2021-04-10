Полиция Петербурга задержала мужчину, стрелявшего в свадебном кортеже

34-летний Шаиг отметил уголовным делом свадьбу малознакомого приятеля. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Ах, эта свадьба пела и… стреляла. Полиция Санкт-Петербурга задержала уроженца одной из закавказских стран за лихую стрельбу во время празднования бракосочетания малознакомого приятеля. Средь бела дня на улице Летчика Лихолетова раздалось несколько хлопков. Очевидцы испуганно оглянулись – мимо пронеслись больше десятка автомобилей из свадебного кортежа. К «весельчакам» тут же приехали сотрудники МВД.

- На Петергофском шоссе полицейские остановили для проверки два «Мерседеса» и один «БМВ». В ходе розыска найден предполагаемый стрелок – 34-летний Шаиг, гендиректор строительной компании. Он не стал отрицать, что стрелял в воздух из травматического пистолета, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Позже в этот же день полиция и ОМОН нагрянули на банкет, вероятно, этой же свадьбы. Фото: vk.com/dorinspb

Сейчас в отношении задержанного стрелка возбудили уголовное дело по статье за хулиганство. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. По сведениям источника «Комсомолки» в правоохранительных органах, дома у Шаига нашли еще два охотничьих ружья. Шестерых товарищей стрелка отпустили под обязательство о явке в полицию.

Любопытно, что чуть позже, вечером пятницы, в Невском районе Петербурга полиция и ОМОН устроили облаву на масштабную свадьбу азербайджанской диаспоры. Все из-за очередного сообщения о стрельбе на празднике. Тогда понадобилось два автобуса, чтобы отгрузить мужскую часть торжества в отделы МВД. Официально об этом «мероприятии» в полиции пока не сообщают.