В центре Петербурга заметили истощенного тюлененка, пытающегося выжить

Истощенный тюлененок забрел в центр Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/sealrescue

В Санкт-Петербурге в районе Новой Голландии заметили серого тюлененка, который каким-то чудом выжил без матери и попал в центр города. Фонд друзей балтийской нерпы просит последить внимательнее за передвижением малыша и, в случае обнаружения путешественника, срочно позвонить им по телефону 699-23-99. Дело в том, что юный турист явно истощен, хоть и пытается самостоятельно выживать.

Малыш уже охотится, но все равно не может себя прокормить. Фото: vk.com/sealrescue

- Он очень худой и должен часто греться где-нибудь на суше. Вчера, например, он устроился на ночлег на льду у Новой Голландии, и около полуночи его уже пыталась поймать поисково- спасательная служба Санкт-Петербурга. Но малыш испугался лодки и уплыл. А сегодня он охотится, его видели с рыбой в зубах! – рассказывают в группе реабилитации ластоногих во «Вконтакте».

От спасателей ластоногий ловко унырнул. Фото: vk.com/sealrescue

В субботу 10 апреля тюлененок крутится-вертится в районе Никольского морского собора. Необходимо скорее поймать малыша для того, чтобы поправить его здоровье и позже отпустить в Финский залив. К слову, в этом сезоне Фонд друзей балтийской нерпы взял на реабилитацию в десятки раз меньше ластоногих, поскольку морозная зима позволила им провести младенчество с матерыми.