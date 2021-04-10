Спасатели поймали истощенного тюлененка, плававшего по центру Санкт-Петербурга

Спасателям удалось поймать юркого истощенного тюлененка, попавшего в центр Петербурга. Фото: vk.com/koshkispas

Спасателям все-таки удалось поймать истощенного тюлененка, который пустился в путешествие по центру Санкт-Петербурга. Напомним, одинокого малыша заметили возле Новой Голландии вечером прошлого дня, он отдыхал на льдине и грелся. Однако около суток «туристу» удавалось увиливать от сотрудников МЧС. На помощь приехали даже волонтеры «Кошкиспаса». Именно им и удалось выловить тюлененка, лежащего на льдине в Крюковом канале. Теперь его ждет реабилитация к взрослой жизни и, вероятно, скорый выпуск в Финский залив.

За спасательной операцией наблюдал чуть ли не весь город. Фото: vk.com/koshkispas

За спасательной операцией наблюдали десятки очевидцев, особенно много детей. Спасатель в гидрокостюме спустился на льдину и «укутал» ластоногого малыша в сети.

- Наши спасатели тоже в итоге получили сообщение о том, что тюлененок дрейфует на льдине по Крюкову каналу, и решили попробовать его поймать. И все получилось! В надежных руках специалистов Центра спасения тюленей у малыша есть все шансы вырасти в прекрасно взрослого тюленя, - радуются сотрудники «Кошкиспаса» у себя в группе во «Вконтакте».

Судя по тому, что тюлененок толком не сопротивлялся людям, он действительно очень устал. «КП» будет следить за его реабилитацией.