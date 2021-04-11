Правда и вымысел «Чернобыля»: ликвидаторы аварии на ЧАЭС разобрали фильм Данилы Козловского

Фильм Данилы Козловского "Чернобыль" выйдет в широкий прокат 15 апреля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В субботу, 9 апреля, в городе Сосновый бор (Ленинградская область) состоялся предпремьерный показ фильма Данилы Козловского «Чернобыль». Специальными гостями на мероприятии стали ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС 1986 года. Вместе с ними картину посмотрели корреспонденты «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге».

Первое и главное, что стоит уяснить перед походом в кинотеатр: лента Данилы Козловского имеет очень и очень опосредованное отношение к реальным событиям. Да, с самого режиссера и его творческой группы здесь взятки гладки — нигде, ни в одном интервью и ни на одной презентации никто не говорил ни об исторической достоверности, ни о документальной точности. В частности, сам Данила Козловский неоднократно - в том числе во время показа в Сосновом бору - отмечал, что хотел снять прежде всего художественный фильм и рассказать о человеческих судьбах, в которые вторгается чудовищная катастрофа. И с одной стороны такой подход оправдался: эмоционально фильм получился сильным, да настолько, что на сеансе в Сосновом бору некоторые особо чувствительные зрители время от времени выходили из зала в фойе, чтобы поплакать и прийти в себя.

Данила Козловский играет пожарного по имени Леха. По словам самого актера, это - собирательный образ. Фото: кадр из фильма

С другой — стремление сосредоточиться на эмоциях и терзаниях главных героев сыграло с создателями картины злую шутку. В частности, одноименный американский сериал (его мы, кстати, в свое время тоже разбирали) оказался куда ближе к реальным событиям.

ЧТО ПОКАЗАЛИ

Во время взрыва из разрушенного четвертого энергоблока в небо бьет столб ревущего пламени. В мгновение ока пожар охватывает чуть ли не половину станции. Пожарным, приехавшим на место катастрофы, приходится работать в настоящем огненном аду.

Несмотря на название, самой Чернобыльской катастрофы в фильме не так уж много. Фото: кадр из фильма

ЧТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Михаил Карраск, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники. Общий стаж работы на объектах атомной отрасли — 55 лет:

- Такого чудовищного пожара на ЧАЭС, конечно, не было. Там просто нечему так активно гореть, потому что вся станция — это, по сути, металл и бетон. Отдельные локальные очаги, безусловно, могли попадаться, но тем не менее огня на экране слишком много. Зато было другое: из-за колоссального уровня радиации воздух над энергоблоком светился голубоватым светом. Этот называется «эффект Вавилова-Черенкова».

По словам Михаил Карраска, фильм имеет очень мало общего с реальными событиями. Тем не менее увиденным ликвидатор остался доволен. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

Что касается взрыва, то он тоже выглядел иначе. Дело в том, что на ЧАЭС произошел так называемый паровой взрыв с ядерным инициированием. Если говорить совсем просто, дело обстояло следующим образом. Сначала из-за неконтролируемого роста мощности расплавились тепловыделяющие элементы, содержавшие ядерное топливо. Расплавившись, они повредили контур охлаждения, из-за чего вода и пар попали в реакторное пространство. Так произошел первый взрыв, который подбросил в воздух 450-тонную крышку реактора — она упала и пробила энергоблок на два этажа вниз. После этого случилось еще два взрыва, выбросивших в воздух еще больше радиоактивных элементов.

ЧТО ПОКАЗАЛИ

На следующий день после катастрофы город Припять живет как ни в чем не бывало. В сквере маленький оркестрик репетирует программу к 1 мая. Врач, вместе с которым герой едет по улицам Припяти, сокрушенно цедит сквозь зубы: «Все дети на улицах...»

КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Владимир Григорьев, участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в 1980-х — начальник смены электроцеха Ленинградской атомной электростанции. В Чернобыле пробыл три месяца.

- На самом деле утром 27 апреля уже вовсю велась подготовка города к эвакуации. Руководство страны принято обвинять в том, что первое время оно замалчивало информацию о катастрофе и, фактически, обрекало простых граждан на мучительную смерть. Но послушайте, никто даже не представляет, какая это чертовски сложная задача — эвакуировать город. Нужно где-то найти достаточное количество транспорта, подготовить оповещение, наладить сопровождение и так далее и тому подобное. Люди работали — нужно было сначала решить проблему, а потом уже что-то до кого-то доводить.

Разделяет мнение коллеги и Владимир Григорьев - смотреть можно, но исторической правды лучше не искать. Фото: Сергей ВОЛЧКОВ

ЧТО ПОКАЗАЛИ

Вскоре после взрыва появляется еще одна проблема: раскаленное реакторное топливо может достичь расположенного под четвертым энергоблоком бассейна-барботера, куда сбрасывались излишки пара из системы охлаждения. Бассейн заполнен водой. Как только топливо ее коснется — случится еще один взрыв, и тогда местность на сотни километров вокруг ЧАЭС станет необитаемой. Персонал станции отказывается давать людей, чтобы спуститься в подвалы энергоблока, открыть задвижки и выпустить воду из бассейна. Тогда присланный из Москвы чиновник начинает сулить добровольцам разнообразные блага: денежные премии, квартиры в столице и лечение в Швейцарии. И по крайней мере по части последнего слово свое держит: в Швейцарию отправляют сына главного героя, подхватившего лучевую болезнь.

КАК БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Михаил Карраск:

- На обещания в те годы действительно не скупились. Все понимали, что произошла глобальная катастрофа, и нужно срочно ликвидировать ее последствия. Однако ни квартир в Москве, ни тем более лечения в Швейцарии никто из ликвидаторов, конечно, не получал. Лечили нас в одном месте — больнице № 6 ФМБА в Москве. Что касается денежных премий, то я, например, как начальник смены, получал около 2 5000 рублей в месяц. Для понимания - «Жигули» стоили в районе 5 000. Для рядовых ликвидаторов вознаграждение, понятно, было поменьше.

У очевидцев событий в Чернобыле возникли вопросы и к эпизоду с эвакуацией Припяти. Фото: кадр из фильма

ЧТО ПОКАЗАЛИ

Во время обсуждения маршрута через подвалы энергоблока герой Данилы Козловского (пожарный, когда-то работавший на станции в пожарном дозоре) заявляет, что знает короткий путь: в одном из коридоров есть заваренная лестница. Лестницу действительно находят — в процессе персонажи заявляют, что «чертежи станции, которые принимала комиссия, отличаются от ее реальной конструкции».

ЧТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Михаил Карраск:

- Такого, конечно, быть не могло. Атомная станция — слишком серьезный объект, чтобы во время ее строительства что-то на ходу менять, утаивать и замалчивать. И в СССР это прекрасно понимали. Если какие-то изменения и вносились, они в обязательном порядке указывались в специальной технической справке, которая потом прикладывалась к генеральному плану.

После взрыва на станции разгорается гигантский пожар. В реальности такого не было. Фото: кадр из фильма

ЧТО ПОКАЗАЛИ

В итоге в подвалы четвертого энергоблока спускается сборная команда: главный герой, его друг Валера, военный по имени Борис и еще один персонаж, который практически сразу сходит с дистанции, когда получает струю раскаленного пара в лицо. Персонажи, облаченные в тяжелые водолазные костюмы, ходят по грудь в горячей воде, а время от времени и вовсе ныряют в нее с головой. Первая попытка открыть задвижку проваливается. Во время второй попытки действие окончательно перемещается под воду — герои дышат при помощи аквалангов, усиленно работают ластами и с трудом находят путь в ее мутной толще. Задвижка поддается, вода из бассейна уходит, но из добровольцев не выживает никто. К слову, этот эпизод снимался в Будапеште — там творческая группа с нуля выстроила все подводные декорации.

ЧТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Эпизод с бассейном-барботером действительно был. Вот только выглядел он совершенно иначе. В подвалы под энергоблоком спустились всего три человека: инженеры Алексей Ананенко и Валерий Беспалов, а также начальник смены Борис Баранов. Все трое не были добровольцами — они получили приказ и четко выполнили свою работу, после чего вернулись на поверхность. И под водой «чернобыльские дайверы» не плавали: в частности, сам Ананенко в одном из интервью рассказывал, что в подвалах ее было самое большое по колено. Кстати, Алексей Ананенко и Валерий Беспалов живы до сих пор, а Борис Баранов скончался в 2005 году, спустя 19 лет после катастрофы.

Герои открывают злополучные задвижки под водой. В реальности воды в подвалах энергоблока было самое большое по колено. Фото: кадр из фильма

К слову, Михаил Карраск рассказывает эту историю иначе:

- Открыть задвижку у «дайверов» так и не получилось, - объясняет он. - Поэтому решено было действовать другими методами. В стену барботера выстрелили бронебойным снарядом из самоходного орудия ИСУ-152. После этого туда протянули шланги, при помощи которых заправляют самолеты, и откачали воду до того, как до нее добралось реакторное топливо.

ЧТО ПОКАЗАЛИ

Главный герой обладает удивительной живучестью — во время тушения пожара он, в то время как его товарищи погибают от чудовищной радиации, отделывается «моторным перевозбуждением», а путешествие по затопленным подвалам четвертого энергоблока и вовсе переживает без каких бы то ни было проблем.

ЧТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ

Михаил Карраск:

- А вот это, кстати, правда. Воздействие радиации, как оказалось, вообще очень сильно зависело от каждого конкретного организма. На моей памяти кто-то умирал после 190 БЭР (биологический элемент рентгена, единица радиоактивного излучения — прим.ред.), кто-то выдерживал вдесятеро большую дозу. Один мой хороший друг за время пребывания в Чернобыле набрал свыше 900 БЭР и выжил. Но не без последствий, к сожалению: он полностью облысел и утратил способность самостоятельно передвигаться. На полное восстановление у него ушло два месяца.

Несмотря на все расхождения с реальностью как "полотно по мотивам" картина вполне может понравиться. Фото: кадр из фильма

ИТОГ

Тем не менее, по словам наших собеседников, им фильм скорее понравился. Но понравился как «легенда по мотивам» реальных событий. Допущений, оговорок и сценарных фантазий в нем полным-полно. Однако если не обращать на все это внимания, от эмоций, постановки, картинки и актерской игры вполне можно получить удовольствие.

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