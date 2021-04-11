«Мой сын не виновен, он просто хотел продать пистолет»: Мать школьника, обвиненного в стрельбе по ученикам, рассказала свою версию конфликта

Школьник заявляет, что не открывал стрельбу Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге продолжают разбираться в стрельбе 15-летнего кадета "Морской школы" Артура (имя изменено - прим.ред.). Как заявляют учителя, девятиклассник принес с собой на учебу пневматический пистолет и якобы открыл огонь в раздевалке, сделав несколько выстрелов в сторону детей. Никто из них не пострадал. А пистолет у парня изъял учитель физкультуры Игорь Кочуров. О случившемся школа сразу же сообщила в полицию. Однако ученик якобы сбежал до их приезда. Чуть позже он приехал в полицию со своей мамой - бизнесвумен Еленой Матвеевой. "Комсомолка" поговорила с матерью школьника и одноклассниками парня. Их версии о случившемся расходятся.

«МОЙ СЫН НЕ СТРЕЛЯЛ»

- Мой сын не стрелял в школе, он просто хотел продать пистолет, - пояснила "КП-Петербург" мать парня Елена. - По всем нормам пистолет подходит для того, чтобы его носил школьник. Пистолет покупала я, мы стреляем по баночкам. Ребенок увлекается стрельбой. Он хотел заработать денюжку, нашел покупателя, поэтому взял пистолет с собой. В школе он показал пневматику однокласснику, похвастался. Но учитель физкультуры Игорь Кочуров узнал, что у сына пистолет и попытался его отобрать. Ребенок испугался, что у него начнутся проблемы, поэтому сказал, что ковыряться в портфеле не позволит. После этого учитель ударил своей головой моего сына в висок, потом ударил в грудь, стал заламывать руки. У сына сотрясение мозга.

По словам матери, ребенок не сбегал из школы.

- Гриша позвонил мне, я связалась с руководством школы и с ротным, мне спокойно сказали, что нужно приехать и забрать пистолет, - делится Елена. - Потом я позвонила учителю физкультуры, сказала, что буду писать на него заявление. Он ответил, что это лото, видимо, из-за того, кто первым напишет заявление. Учитель подговорил других детей, чтобы те дали показания против моего сына. Дело сфабриковали. Сейчас Артура госпитализировали в больницу.

Школьника обследовал врач Фото: СОЦСЕТИ

Елена записала свой разговор с учителем. Аудиозапись она прислала в "КП".

- На каком основании вы обыскиваете моего сына? Вы залезли ему в портфель. Мой сын жалуется, что вы применили силу, - говорит Елена в разговоре.

- Он стрелял в девочку, - заявляет учитель.

- У вас разные версии: в девочку, в мальчика, - негодует Елена. Весь разговор проходил на повышенных тонах. По словам Елены, ребенок был обследован врачом. Медики выявили у него черепно-мозговую травму. Полицейские сейчас разбираются, кому верить в этой истории.

Мать парня намерена судиться с учителем Фото: СОЦСЕТИ

«В ШКОЛЕ ОН ВСЕХ РАЗДРАЖАЛ»

О самом Артуре известно, что ранее он учился в другой - обычной школе. Парень увлекается супергероями, его кумир - дэдпул. На своей странице кадет публикуют шутки о том, что ученики видят школу в качестве тюрьмы. Одноклассники же характеризуют его и маму Елену крайне негативно.

- Я училась с ним до его перехода в другую школу, - рассказала "КП-Петербург" бывшая одноклассница Артура Елена (имя изменено - прим.ред.). - Мне легче поверить, что это он стрелял. На моей памяти он всегда был неприятным человеком. Дразнил учеников, бесил всех. Делал ровно наоборот то, что его просили, срывал уроки. Качал права перед учителем. Дрался с ребятами агрессивно. И если что-то и сделал, даже если очевидно, что это так, не признается.

По словам девушки, мать Артура тоже раздражала других родителей.

- Я знаю его маму богатая и пафосная, моя мама точно ее не любила, та вечно скандалила и считала что она во всем права, разговаривала надменно, свысока, - пояснила девушка. - Когда Артура ругали, он расстраивался, ему было обидно, то кто-то имеет над ним власть, но он не раскаивался.

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В свою очередь одноклассники парня заявляют, что парень невыносим - срывает уроки, хамит учителям, дерется с детьми (подробности)