«Потерялся, маленький»: В Петербурге спасли истощенного тюлененка, который еле выживал в центре города

Тюлененка удалось спасти Фото: vk.com/sealrescue

За судьбой малыша-нерпенка, который случайно забрел в центр Петербурга, следил весь город. Тюлененок был сильно исхудавшим и явно не знал, как выбраться с района Новой Голландии. На бедное животное обратили внимание городские активисты, которые попросили местных жителей сообщать им обо всех его передвижениях. Поймать юркого малыша оказалось непросто.

- Серый тюлененок занимается выживанием, внешне он совсем плох, так как очень худой и должен часто обогреваться где-нибудь на суше, - сообщали активисты в группе "Спасение тюленей". - Он устроился на ночлег на льду у Новой Голландии и около полуночи его уже пыталась поймать. Но малыш испугался лодки и уплыл. А сегодня он охотится! Его видели с рыбой в зубах близ Никольского морского собора. Если у кого то появится идея перегородить каналами сетями или загонять животное в какие то ловушки - просим их не предлагать. Поймать находящегося в сознании тюленя на глубокой воде практически нереально.

Истощенный тюлененок забрел в центр Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/sealrescue

За тюлененком следили десятки горожан. Целый день от него не отрывали глаз. Люди приходили к месту его обитания с детьми. И вскоре активисты нашли выход. Малыша поймали с помощью специальной сетки.

К малышу подобрались сзади, чтобы не напугать. Один из зоо-активистов сумел удачно накинуть сеть сверху. После этого тюлененка удалось взять на руки.

Малыш уже охотится, но все равно не мог себя прокормить. Фото: vk.com/sealrescue

- Потерялся, маленький, - сочувственно следили горожане за поимкой малыша.

Сейчас тюлененку уже ничего не угрожает. Его накормили и отогрели. К слову, малыш оказался с характером. Из-за испуга он пытался укусить своих спасителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В центре Петербурга заметили истощенного тюлененка, пытающегося выжить

Малыша-туриста даже видели с пойманной рыбкой, но ему все равно нужна помощь врачей (подробности)