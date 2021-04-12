«Расстреляли, душили, облили горючим и подожгли»: Студент, которого пытались убить друзья, заявлял о нетрадиционной ориентации

Фото со страницы нападавшего Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Ленобласти следователи возбудили уголовное дело за попытку убийства 17-летнего студента Антона (имя изменено - прим.ред.). Жуткая история произошла в Волхове. Парень был в гостях у своего 18-летнего друга, вместе с ними выпивал их 17-летний приятель. После застолья ребята пошли в заброшенный ангар на улице Металлургов, где употребили наркотики. Тут между ними и произошла ссора. В пылу приятели избили Антона, после чего расстреляли из пневматического пистолета, начали душить. Но и этого им показалось мало. Изуверы достали стеклоочиститель, облили им студента и подожгли.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в СУ СКР по Ленобласти. - С целью убийства они и заманили его в ангар. Старший из парней стрелял с близкого расстояния в голову. Довести свой преступный умысел до конца они не смогли, так как потерпевший оказал сопротивление и убежал.

Антона пытались убить Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас оба нападавших уже задержаны. Младший из них на своей странице в социальных сетях называет себя "гопник со дворов". В его профиле лишь одна фотография на фоне стены в заброшенном здании - возможно, это и есть тот самый ангар. Парень опубликовал лишь один пост - свое фото в балаклаве с приставленным к виску рукой, изображающей пистолет. К снимку он добавил подпись: "Что такое безумие?". В статусе агрессора - название популярного у молодежи наркотика. В комментариях к чужим постам он употребляет выражение "АЕУ", что можно прочесть, как "АУЕ" - движение подростков, которое почитает криминальную культуру. Он учится в том же колледже, что и жертва.

Жертва парней - старался учиться в колледже. Парень в свободное время подрабатывал промоутером - разносил листовки по домам. При этом он часто вызывал ненависть местных жителей - отстаивая права детей курить и бегать по крышам. В социальных сетях он заявлял, что имеет нетрадиционную ориентацию, негодовал из-за насмешек над ним.

О причинах конфликта следователи не сообщают. В материалах дела мотивом называют внезапно возникшую ссору. Сейчас Антон на домашнем лечении. У него пулевое ранение века, ожоги и ушибы головы и поясницы.

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