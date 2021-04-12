Капитальный ремонт Биржевого моста обойдется Петербургу в 3 миллиарда рублей

Ряд мостов в этом году ждет масштабное обновление Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице вновь началась самая романтичная пора, когда гости города и местные мечтатели могут полюбоваться на разводные мосты. Навигация стартовала еще в ночь на 10 апреля, но первое судно прошло под поднятыми створками только на следующие сутки. Однако в жизни петербургских мостов есть и более прозаичная сторона – ремонт. Обновления требуют и проезжая часть, и механизмы путепроводов.

- В этом году на Володарском мосту мы привели в порядок систему успокоения крыла. Это нужно, чтобы крыло не раскачивалось во время разводки и не повредило закрепленные механизмы, - пояснил директор СПб ГБУ «Мостотрест» Андрей Кочин. – На Троицком мосту мы практически полностью перебрали наносную станцию разводки, еще на некоторых мостах поменяли масло.

Особое внимание – Литейному мосту. Здесь в данный момент идет ремонт дорожного покрытия. По словам директора «Мостотреста», до 24 апреля продлится первый этап работ, в ходе которого приведут в порядок трамвайные пути и третьи полосы движения в обоих направлениях. После этого начнут ремонтировать вторые полосы, затем – первые. Завершить работы по обновлению Литейного моста планируется к 16 мая.

На мостах в том числе обновляют дорожное покрытие Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- учитывая, что близятся майские праздники, мы, конечно, будем делать перерывы, - отметил Кочин. – Работы приостановятся для прохода техники, которая пойдет на параде, а также 1 и 9 мая. Объем работ у нас большой, мы хотим сделать и то. что запланировали, и то, до чего ранее не добрались.

Обновить планируется и Биржевой мост, который давно требует капитального ремонта. Правда, когда именно это случится, пока неясно.

- Биржевой мост – последний из тех, где сохранилось оборудование 70-х годов, - говорит Андрей Кочин. – Его уже пора менять. Ведь изменились условия, застройка вокруг, электроэнергии не хватает. Поэтому мы хотим поменять механику на гидравлику. Это экономичнее и по электричеству и более надежно с точки зрения разводки в минусовые температуры.

Как подчеркнуло Кочин, ремонт Биржевого моста обойдется городу примерно в три миллиарда рублей. Начать его планируется в 2021 году.

- Реконструкция, конечно, планируется, но пока решения на этот счет нет. Его должен принять город, - заключил директор «Мостотреста».

А ЧТО ЕЩЕ В 2021?

Также заменить асфальт в этом году планируют на Кантемировском, Рябовском, 2-м Садовом, Молодежном мостах, Планерном, Лисьеносовском, Ушаковском путепроводах и в Гренадерском тоннеле.

Кроме того, работы завершатся на трех участках набережных: Набережной канала Грибоедова от дома №131 до Могилевского моста, Набережной реки Фонтанки в створе Бородинской улицы и Набережной реки Мойки выше Большого Конюшенного моста.

Начать капитальный ремонт также планируется на 1-м Елагином мосту.