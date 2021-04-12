Обрушение крыши произошло во время крупного пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге 12 апреля 2021 года

Крыша обрушилась во время пожара на "Невской мануфактуре" в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Продолжается ужасный пожар в здании "Невской мануфактуры" в Санкт-Петербурге 12 апреля 2021 года. В 14: 25 часов стало известно, что огонь охватил весь четвертый этаж исторической постройки дома 50 на Октябрьской набережной. В результате обрушилась крыша и межэтажные перекрытия.

- По предварительной информации, площадь пожара 1500 квадратных метров. Тушение осложняет сильный ветер, на месте работают более 100 человек личного состава и 26 единиц техники, - рассказали в МЧС России.

40 человек эвакуированы, 2 пострадали / Фото: МЧС Петербург

Известно, что из здания эвакуированы 40 человек. Еще двое госпитализированы. Их состояние на данный момент уточняется. По неподтвержденным данным есть погибший.

Сейчас проводятся замеры и готовится к вылету вертолет Ка-32, который будет помогать тушить пожар.

Напомним, пожар начался в 12:35 часов. Спустя 40 минут ранг опасности возгорания был повышен до №5. Само здание размером 35 на 150 метров. Из-за большой нагрузки вокруг мануфактуры перекрывают дороги и Володарский мост, чтобы пожарные машины могли беспрепятственно приехать на место.

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