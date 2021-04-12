Пожар в здании "Невской мануфактуры" Санкт-Петербурга 12 апреля 2021 года: Огонь охватил два этажа дома

Пожар произошел в здании "Невской мануфактуры" в Петербурге 12 апреля 2021 года Фото: СОЦСЕТИ

Сильное возгорание произошло на Октябрьской набережной в Северной столицы. Мощный пожар в здании "Невской мануфактуры" Санкт-Петербурга 12 апреля 2021 года начался в первом часу дня и очень быстро охватил два этажа здания. Огонь заметили очевидцы и немедленно вызвали спасателей. Однако за считанные минуты пламя успело поглотить большую площадь здания.

- В 12:35 часов поступило сообщение о пожаре в доме 50 по Октябрьской набережной. На место сразу же выехали восемь единиц спецтехники и 32 спасателя, - сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Ранг пожара повышен до №3 Фото: СОЦСЕТИ

Изначально пожару был присвоен ранг №2. Однако вскоре из-за опасности распространения его повысили до №3.

Огонь мгновенно охватил 4 и 5 этажи здания размером 35 на 150 метров, где располагается "Невская мануфактура". К месту пожара отправились еще четыре машины и 18 спасателей.

Сейчас пожарные уже приступили к пожару. Сообщений о пострадавших не поступало. Производилась ли эвакуация, также не сообщается.

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