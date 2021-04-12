"КП" узнала, что произошло после матча СКА – ЦСКА. Фото: vk.com/ska

В День космонавтики петербургский СКА все-таки не смог совершить чудесный камбэк в полуфинале Кубка Гагарина против ЦСКА. Армейцы Северной столицы уступили своим коллегами из Москвы в шестом матче со счетом 0:2. Обе шайбы забили во втором периоде встречи усилиями Максима Шалунова и его тески Соркина. В итоге счет полуфинала составил 4:2 в пользу столичного клуба.

Сразу после эмоционального матча ЦСКА получил трофей за победу в Западной конференции. Но, понятное дело, особой радости у хоккеистов из Москвы не было, ведь их главная цель – заветный Кубок Гагарина. На лице хоккеистов СКА и вовсе было полное разочарование от неудовлетворительного результата. Однако болельщики петербургских армейцев в соцсетях не так раздосадованы и благодарят молодую команду за сезон. Не слишком пессимистичен и главный тренер СКА Валерий Брагин.

ЦСКА ни разу не забил в большинстве в серии с ЦСКА. Фото: vk.com/ska

- Шла до гола игра. Они забили, тут же более строго стали играть. Поэтому поздравляю ЦСКА с победой в серии, желаем им удачи. Опыт таких игр все-таки на стороне соперников был. Первый период был за их преимуществом, а далее обоюдоострые уже. В большинстве ни разу не забили за серию? Да, если бы хоть раз сработало это, было бы намного легче. У нашей команды первый сезон такой, она молодая. Опыт приобретут важный. А дальше, надеюсь, будут играть намного уверенней, - сказал Брагин на послематчевой пресс-конференции.

Журналисты спросили наставника СКА о возможных причинах поражения в серии. Но персонально кого-то ругать за ошибки Брагин, конечно, не стал.

- Что касается вратарей, то Магнус (Хелльберг – Прим.ред.) хорошую серию провел, Саша (Александр Самонов) тоже. Надо проанализировать. Но я бы не сказал, что тут какая-то явная проблема во вратарях у нас, - подчеркнул главный тренер армейцев Северной столицы.

Юбилейный матч стал для Ожиганова обидным по результату. Фото: vk.com/ska

Попытался проанализировать по горячим следам поражение и нападающий Антон Бурдасов.

- Хорошая получилась серия. Да, слишком много преимущества отдали ЦСКА. Не знаю, с чем это связано. Старались камбэкнуть, но с такой командой как ЦСКА это сложно сделать, все понимают. Спасибо болельщикам! – сообщил форвард после игры.

Нападающий заступился за партнеров и выразил уверенность, что молодая команда будет прогрессировать дальше. Насчет никакой реализации большинства игрок ответить затруднился.

- Не могу сказать. В конце сезона вроде появилось большинство, лидирующие позиции в лиге. Но что-то весь плей-офф… С ЦСКА вообще ничего не получилось, будем разбираться. В таких матчах как раз решает большинство. У соперников хорошая, обученная команда, умело нас перекрывали, так получилось… Плюс вратарь сыграл хорошо, - выразил мнение Бурдасов.

Добавим, что ЦСКА получит в соперники по финалу Кубка Гагарина кого-то из пары «Авангард» - «Ак Барс».