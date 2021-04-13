Поводы для беспокойства есть: Эксперты оценили вероятность третьей волны коронавируса в Санкт-Петербурге

Масочный режим соблюдают далеко не все, а о санитарной дистанции в абсолютном большинстве случаев и речи не идет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тема эпидемии коронавируса в Санкт-Петербурге, в начале года будто бы заглохшая, в последнее время начинает вновь набирать обороты. Темпы вакцинации оказались не такими активными, как ожидалось, количество новых зараженных в сутки то снижается, то надолго замирает на одном месте. А тут еще и в полный рост маячат на горизонте ЕВРО-2020, Петербургский международный экономический форум и «Алые паруса» - гигантские по размаху мероприятия, на которые съедутся люди не только из других регионов, но и из других стран. Ждать ли нам новых глобальных потрясений – разбиралась «Комсомольская правда».

РАССЛАБИЛИСЬ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ

По словам экспертов, бить в набат не стоит – хотя кое-какие процессы, происходящие в обществе, определенно вызывают тревогу.

Стационаров, работабщих в "особом противоэпидемическом режиме", в городе становится все меньше. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Сейчас в Санкт-Петербурге явным образом «расслабилась» часть тех людей, кто уже сделал прививку от коронавируса, - отмечает директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН Арег Тотолян. – Причем даже те, кто получил только первый компонент из двух. Такие люди чувствуют себя защищенными и потому пренебрегают элементарными мерами предосторожности: не носят маски, не соблюдают социальную дистанцию. Ну а поскольку инъекция, как известно, не спасает от заражения, а с момента первой вакцинации требуется как минимум 42 дня, чтобы сформировался поствакцинальный иммунитет, то такие люди в этот период становятся уязвимыми для любой вирусной инфекции. Тем более что у нас сейчас сложилась уникальная ситуация – впервые в истории человечества массовая вакцинация проводится на фоне эпидемии.

Показатель коллективного иммунитета, констатирует ученый, в Петербурге сейчас сравнительно невысок: его оценивают примерно в 50 %. Для того, чтобы объявить SARS-CoV-2 неопасным, этого мало: нужно хотя бы 70 %, а в идеале – еще больше. Поэтому, несмотря на закономерное «угасание» темы, говорить о полной победе над эпидемией пока еще рано.

- Сейчас в регионе ситуация достаточно стабильная, - отмечает Арег Тотолян. – Но нынешний уровень коллективного иммунитета явно недостаточен. Радует одно: сам SARS-CoV-2, несмотря на активные темпы мутаций, существенно не меняется. Он не становится более заразным или смертельным и по-прежнему сохраняет уязвимость перед существующими вакцинами.

Особую настороженность вызывают грядущие массовые мероприятия - в частности, неизменно привлекающие сотни тысяч зрителей "Алые паруса". Фото: Олег ЗОЛОТО

(НЕ)ДОСТИЖИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Впрочем, как долго продлится такая ситуация, и появится ли в будущем более опасный и стойкий штамм, специалисты сказать не могут, хотя на всякий случай готовятся ко всему. Тем более что пример вируса, который регулярно «даёт» новые штаммы, требующие новых вакцин, постоянно, что называется, перед глазами: это обыкновенный вирус гриппа.

- Как бы то ни было, ключевым фактором для нас сейчас является вакцинация, - заключает Арег Тотолян. – Чем быстрее и охотнее мы будем прививаться – тем скорее отступит эпидемия.

Впрочем, шансы еще есть. Так, по словам научного сотрудника Университета Тампере Антона Барчука, сейчас основной «костяк» коллективного иммунитета сформировался за счет тех, кто уже переболел коронавирусом – по оценке ученых, таких в городе порядка 40-45 %. Еще 10 % - вакцинированные. Таким образом, привить осталось не так уж и много – по крайней мере для того, чтобы получить какую-то минимальную защиту.

- При показателе коллективного иммунитета в 70-80 % мы уже сможем не бояться массовых мероприятий, какими бы грандиозными они ни были, - констатирует Антон Барчук. – В принципе, этот показатель вполне достижим – надо только немного поторопиться с вакцинацией.

Ранее власти Петербурга заявляли, что масштабного локдауна в любом случае не будет - возможные проблемы собираются решать точечно. Фото: Олег ЗОЛОТО

Что будет, если желанной цифры в 80 % к лету достичь не удастся – вопрос пока открытый. Однако есть вероятность, что «третья волна» начнется (если начнется) не сразу и не резко – вероятнее всего, нас ждет плавный и уверенный подъем заболеваемости. Все остальное пока что зависит от слишком многих неизвестных факторов

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