Горение продолжается: Пожарные Петербурга третьи сутки тушат «Невскую мануфактуру»

Спасатели рассказали, как проходит тушение пожара на "Невской мануфактуре" Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге спасатели третьи сутки бьются с огнем на "Невской мануфактуре". Пожар в историческом здании 1841 года постройки начался днем 12 апреля, и огонь распространялся так быстро, что охватил больше 10 000 кв.м. По предварительным данным, возгорание произошло на четвертом этаже предприятия, в офисе арендаторов по производству лодок из ПВХ. В итоге в здании обрушились перекрытия и крыша, людей, к счастью, успели эвакуировать. К сожалению, в огне погиб один из пожарных - Илья Белецкий. Еще трое его боевых товарищей пострадали.

- Сейчас один из спасателей, который получил травмы легкой степени, выписан из больницы, - сообщили "КП-Петербург" в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербурге. - Еще двое, получившие тяжелые травмы, находятся в больнице. Один из них переведен из НИИ Скорой помощи им. И. И. Джанелидзе во ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС России для прохождения дальнейшего лечения.

Пожарные сейчас проводят проливку Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тем временем пожар на "Невской мануфактуре" не потушен до сих пор. Спасатели сейчас проводят проливку отдельных очагов горения и следят за тем, чтобы огонь из-за ветра не вспыхнул с новой силой. Как поясняют в МЧС, ситуация под контролем.

- Сейчас там горение в завалах на площади 150 квадратных метров, - уточнили "КП" в МЧС. - На месте продолжают работать сотрудники МЧС. Работает 9 единиц техники и 37 человек. Тушение пожара идет по первому номеру. Сейчас мы переводим технику в другое место, чтобы постепенно открывать движение автомобилей на Октябрьской набережной, которое было перекрыто.

Причины пожара пока неизвестны Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сколько еще будет идти проливка здания, в МЧС пока сказать не могут.

- Проливка идет, сказать о временных показателях сложно, все зависит от состояния завалов, где проходит горение, - уточнили в МЧС.

На пожаре погиб спасатель Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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