«Это очень странный пожар»: Эксперт объяснил, что будет со сгоревшим историческим зданием «Невской мануфактуры»

Историческое здание вспыхнуло днем 12 апреля Фото: Артем КИЛЬКИН

Историческое здание «Невской мануфактуры», которое 12 апреля вспыхнуло в Петербурге, скорее всего не будет полностью утрачено. Оно является объектом культурного наследия, а это значит, что его с большой долей вероятности станут восстанавливать. Об этом «Комсомолке» в Петербурге» рассказал зампредседателя совета петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Александр Кононов.

По его словам, здание на Октябрьской набережной сыграло серьезную роль в становлении российской промышленности, а потому имеет для города важное значение.

Комплекс построек бывшей швейной фабрики является объектом культурного наследия регионального значения Фото: Артем КИЛЬКИН

- С точки зрения промышленно архитектуры и истории это очень важный комплекс – здание фабрики Торнтона, - поясняет Кононов. – Первые корпуса здесь были построены еще в XIX веке. Здание, в котором случился пожар, выполнено из красного кирпича, а это значит, что оно не сгорит дотла. На мой взгляд, его все же ждет восстановление, не думаю, что возможно другие варианты. Но все же пока по горячим следам сложно оценить масштабы.

Как удалось выяснить, здания Невской мануфактуры, в том числе то, которое пострадало от пожара 12 апреля, принадлежат частному лицу. Сейчас на территории около сгоревшей исторической фабрики активно идет жилищное строительство.

При пожаре погиб сотрудник МЧС Фото: Артем КИЛЬКИН

- Когда эта застройка только начиналась, очень трудно решался вопрос с фабрикой, - говорит Александр Кононов. – Долго не могли определиться, что остается объектом культурного наследия, что остается под охраной, а что не представляет ценности. И этот пожар затронул самую охраняемую часть. Все это очень странно и вызывает много вопросов к собственнику. Не понятно, как он мог допустить пожар такой интенсивности на объекте культурного наследия? К сожалению, в наших реалиях нельзя исключать никакие версии.

Огонь уже перекинулся на деревья и близлежащие постройки Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, информацию о том, что горит "Невская мануфактура", пожарные получили примерно в половине первого дня. Здание было полностью охвачено огнем. Тушили его 26 единиц техники и 112 человек личного состава. С горящих площадей спасатели эвакуировали около 40 человек. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. Как сообщили в МЧС, один пожарный погиб, два человека госпитализированы. По факту случившегося уже заведено уголовное дело.

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