Дерзкий дрифтер собрал пробку в центре Петербурга

Дрифтер на "Ниссан" устроил пробку в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге дерзкий дрифтер решил показать свое мастерство прямо в центре города, чем совсем не обрадовал остальных автомобилистов. Около восьми часов вечера во вторник, 13 апреля 2021 года, сотрудник ГИБДД во время патрулирования обратил внимания на нехарактерную пробку на улице Восстания. Обычно в это время проезд по дороге более свободный. Проехав вперед, полицейский нашел причину затора - дрифтера, кружащего прямо на перекрестке.

- Дрифтер на спортивном "Ниссане" кружил по улице и мешал проезду. Заметив патрульную машину, он попытался скрыться, но его задержали на следующем перекрестке, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

За рулем спорткара оказался 29-летний мужчина из Карелии. В плане нарушений правил дорожного движения его можно назвать рецидивистом: у водителя около 20 штрафов за проезд на красный свет светофора. При этом он всячески уклонялся от их выплаты.

Кроме того, тюнингованная иномарка оказалась с поддельными номерами. Полицейские забрали машину на стоянку, а водителя в отделение. Мужчина принес извинения, однако это ему не помогло. На него составили ряд административных протоколов, а также ведется проверка на причастность к преступлению по уголовной статье - подделка идентификационного номера машины. Также полиция намерена ходатайствовать перед судом о лишении водителя прав.

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