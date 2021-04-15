Почему пластиковые бутылки не хуже стеклянных и чем отличаются природные минеральные воды от искусственно минерализованных

Основатель компании «Родник» Наталья Бенберя уверена, что вода - это живая структура, которая требует особого отношения к себе. Фото: личный архив.

Удивительно, сколько легенд существует о минеральной воде! Мы решили разобрать основные заблуждения вместе с экспертом, основателем компании «Родник» Натальей Вячеславовной Бенберей.

Уже более пятнадцати лет «Родник» привозит в Россию воды лучших бальнеологических курортов Чехии и Сербии.

Фото: пресс-служба компании «Родник».

МИФ № 1

Минеральную воду можно приготовить самостоятельно в домашних условиях

В Интернете есть тысячи рецептов приготовления минералки: с помощью специальных камней, методом брожения, с помощью уксуса и цитрусовых. Скорее всего, получится лимонадный напиток. Но будет ли он минеральным? - Чудес не бывает, - объясняет Наталья Вячеславовна.

- Никогда раствор солей или пищевых добавок не станет минеральной водой. Настоящая природная минеральная вода зарождается в подземных глубинах при определенных условиях: отсутствии света и кислорода, воздействии магнитных полей и в контакте с минеральными породами. Это уникальная, сформировавшаяся за тысячелетия природная лаборатория. Ее невозможно воссоздать, тем более в домашних условиях.

Есть только несколько мест в мире, где подземные воды подходят близко к поверхности земли: наш Кавказ, Чехия, Сербия и Австралия. Это единственные источники, откуда мы можем получить настоящую природную минеральную воду.

Наш эксперт объясняет: вода - это живая структура, которая требует особого отношения к себе. Очень важно, что водозабор на источнике осуществляется без доступа кислорода. Это значит, что первый контакт воды с миром происходит при вскрытии бутылки! Так вода сохраняет все свои уникальные полезные свойства.

Хотелось бы дать один совет: если вода содержит железо, постарайтесь выпить открытую бутылку хотя бы за двое суток, чтобы микроэлемент хорошо усвоился. Остальные минеральные воды можно хранить открытыми гораздо дольше. Совсем не обязательно держать недопитую воду в холодильнике, достаточно поставить ее на темную полку, куда не попадает солнечный свет.

- Вода разливается в специальные бутылки ПЭТ-1, которые защищают ее от ультрафиолета, - объясняет Наталья Вячеславовна. - Срок годности у такой природной воды 1-2 года. Потом из-за определенного воздействия окружающей среды свойства воды могут поменяться. Это естественный процесс.

Фото: пресс-служба компании «Родник».

МИФ № 2

Воду нужно покупать только в стеклянных бутылках

О вреде пластика в последнее время не говорит только ленивый. Поэтому, если мы видим в магазине одну и ту же минеральную воду в разных бутылках, рука сама тянется к стеклу. Раз дороже, значит, полезнее - это правда?

- Минеральная вода в стекле дороже только потому, что стоимость этого материала сама по себе выше, - рассказывает наш эксперт.

- К качеству воды это не имеет ни- какого отношения. Кроме того, не каждую минеральную воду можно хранить в стекле. Например, щелочные воды, вступая в реакцию с кварцевым песком, содержащимся в стекле, становятся «мыльными». Но точно так же есть вода, содержащая природный йод, которая может храниться только в стекле. Поэтому грамотный производитель всегда выбирает правильный тип материала для упаковки определенной природной воды. К тому же, хотя в это сложно поверить, производство упаковки ПЭТ-1 наносит намного меньший вред экологии, чем стекло. Производство обычного стекла оставляет огромный углеродный след в атмосфере. Третий очень важный момент - упаковка ПЭТ-1 совершенно безопасна. Этот вид пластика полностью исключает миграцию вредных веществ в воду. И последний аргумент в пользу пластиковой бутылки - ее можно легко переработать. В условиях колоссального количества мусора на планете это крайне важно!

Фото: пресс-служба компании «Родник».

МИФ № 3

Соленая вода вредна для здоровья

- Это очень интересная тема, - говорит Наталья Вячеславовна. - В последнее время только и слышно: соль вредна, натрий нагружает почки, поднимает давление. Но натрий необходим нашему организму для пищеварения и поддержания кислотно-щелочного баланса! Ведь не просто так всю жизнь люди солили еду. Надо просто следить за собой и во всем знать меру, в том числе и при питье минеральной воды.

Наша собеседница объясняет: редкая минеральная вода не содержит натрий. Хотя бывают и исключения. Например, «Рудольфов Прамен» - уникальный источник двухвалентного железа, магния и кальция с низким содержанием натрия. Эта вода выводит мочевую кислоту - спутницу и причину подагры, а также помогает при низком уровне гемоглобина, недостаточной плотности костей и проблемах с почками.

- Но людям все равно нужны разные вкусы, - уверена Наталья Вячеславовна. - Не только соленый или сладкий. И горький тоже нужен. У нас есть такая редкая минеральная вода - «Зайечицкая Горькая». Между прочим, она содержит рекордное количество микроэлементов - 33 грамма полезных минералов на литр. Из них 5 граммов - природный магний, который нужен для нормальной работы сердца, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря и сосудов. Прислушивайтесь к себе, пробуйте разные природные минеральные воды, и вы обязательно найдете «свою».