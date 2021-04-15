Мальчик с тремя сердцами: 11-летний ребенок пережил две трансплантации и теперь мечтает стать танкистом

За жизнь и здоровье ребенка медики боролись на протяжении четрыех с половиной часов. Фото: НМИЦ имени Алмазова

12 апреля медики петербургского центра имени Алмазова совершили то, чего еще никто не делал в России: повторно пересадили ребенку донорское сердце. Об уникальной операции и непростой судьбе маленького человека рассказывает «КП-Санкт-Петербург».

ИЗ ИНДИИ – В ПЕТЕРБУРГ

11-летний Рома из Саранска – самый обычный ребенок. Активный, любознательный. Интересуется военной техникой, знает назубок все модели и сам мечтает стать танкистом. Есть лишь одно «но» - в 8 лет ему поставили тяжелый диагноз: «дилатационная кардиомиопатия». Если не вдаваться в медицинские тонкости, это заболевание, при котором нарушения работа сердечной мышцы – миокарда. Развивается сердечная недостаточность, аритмия, тахикардия; в сосудах формируются тромбы.

Операция, проведенная в центре имени Алмзаова, стала первой подобной в России. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Единственным выходом для Романа стала трансплантация сердца, - рассказывает заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии № 3 центра имени Алмазова Вадим Гребенник. Именно под его руководством и при его непосредственном участии мальчику была выполнена спасительная операция. – К сожалению, в России это по ряду причин оказалось сделать невозможным, поэтому ребенка отправили в Индию.

Поначалу все шло хорошо, но чужое сердце мальчика подвело: уже спустя месяц у него появились признаки коронарита, тяжелого осложнения, при котором коронарные артерии воспаляются и зарастают изнутри. Причиной, констатируют медики, стал иммунный ответ: иммунная система не приняла донорские ткани и начала их отторгать. Несколько раз ребенка стентировали – вводили в ослабевшие артерии стенты, специальные трубочки, не дающие им нарастать. Постоянное наблюдение, медикаменты и стентирование позволили Роману продержаться еще три года, но за это время донорское сердце окончательно пришло в негодность. Стало ясно – мальчику нужна еще одна операция.

- Надо понимать, что повторная пересадка сердца – это уникальное явление, - констатирует Герман Николаев, главный внештатный специалист-трансплантолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. – В литературе и вообще в медицинских данных по России никаких сведений о таких вмешательствах у детей нет. Во всем мире в год выполняется около 5 000 первичных трансплантаций и всего 40 – повторных. Можете сами себе представить, какой груз ответственности на нас лежал.

Вадим Гребенник признается: несмотря на всю сложность и ответственность вмешательства во время операции старался думать только о хорошем и настраивать себя на позитивный лад.

«ОЩУЩЕНИЕ – БУДТО ИДЕШЬ ПО КВАРТИРЕ С ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ»

Само вмешательство длилось четыре с половиной часа – 270 минут напряженной, кропотливой работы. По сравнению с обычными трансплантациями, признаются медики, эта операция оказалась вдвойне сложнее. Во-первых, потому, что 11-летнему мальчику пересадили сердце взрослого человека, который при жизни был намного тяжелее и выше него. Во-вторых, отмечает Вадим Гребенник, каждая такая процедура в большой степени авторская: есть общие положения, но как именно соединить сосуды, какой и где положить стежок, решает врач непосредственно «на месте».

- Представьте себе, что вас привели смотреть четырехкомнатную квартиру, - приводит пример Гребенник. – И в прихожей вам завязали глаза. То есть, вы примерно представляете себе планировку, догадываетесь, что и где в этой квартире расположено, но все равно перемещаетесь по большей части наугад. Так же и мы «передвигались» по сердцу Романа, попутно разбираясь в том, что сделали наши индийские коллеги.

Сейчас ребенок еще в реанимации. Но самый опасный период уже миновал. Фото: НМИЦ имени Алмазова

По счастью, все завершилось благополучно. Ребенок уже миновал самый опасный период – традиционно им считаются первые сутки – и теперь медленно, но верно движется к выздоровлению. Пока что он остается в реанимации и стены больницы покинет не скоро - в среднем период реабилитации таких пациентов составляет порядка тридцати дней – но медики верят в лучшее.

- У нас есть мальчик, которому мы когда-то выполняли пересадку сердца, - вспоминает Герман Николаев. – Он благополучно поправился, окончил школу, институт и стал кандидатом в мастера спорта по армрестлингу! Поэтому, кто бы что ни говорил, такие операции вовсе не означают, что ребенок будет в чем-то ограничен. Не знаю, как насчет военной карьеры, но, например, в спорт он может пойти легко и непринужденно.

Впрочем, до спорта пока далеко. Сейчас главная задача для мальчика – пройти курс реабилитации и покинуть стены больницы.

- Вы просто не представляете, что это такое – прийти к ребенку после такой тяжелой операции, - признается мама Романа Екатерина. – Это шок. Просто шок. Ты ни на что не обращаешь внимания, ты ни о чем не думаешь. Дышит? Открыл глаза? Счастье. И, конечно, мы все надеемся, что все сложится хорошо – иначе просто быть не может.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врачи Центра имени Алмазова повторно пересадили сердце 11-летнему мальчику

Для Санкт-Петербурга эта операция была уникальной (подробности)