Петербуржцы смогут поехать в баню на социальном такси

300 тысяч горожан вынуждены мыться в банях, несмотря на то, что живут в мегаполисе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители коммуналок без ванных комнат, инвалиды и горожане, пострадавшие от пандемии, – помощь всем им обсуждали на последнем заседании Законодательного собрания Петербурга.

НА СОЦИАЛЬНУЮ ПОМЫВКУ ДОВЕЗУТ

300 тысяч петербуржцев вынуждены мыться в банях, несмотря на то, что живут в мегаполисе: причина в домах без ванных комнат, построенных в советское время и теперь заполненных коммуналками. К счастью, льготников, кому приходиться пользоваться банными комплексами, скоро обеспечат социальным такси.

– Это для большинства такси уже не роскошь, а средство передвижения. Но 19 категорий граждан активно пользуются социальными перевозками, – объяснил председатель ЗакСа Вячеслав Макаров. – Только в прошлом году соцтакси перевезло более 36 тысяч человек.

Речь идет о социальных помывочных, а не о коммерческих парилках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вскоре доехать со скидкой от 50 до 90 процентов нуждающиеся смогут не только до поликлиники, вокзала или другого объекта, признанного социальным, но и до бани, которая обеспечивает льготные помывки. На сегодня их в Петербурге 33.

Идею уже поддержали в Смольном. Чтобы предупредить злоупотребления и поездки, например, внуков блокадников в качестве сопровождающих в спа-салоны, понятие бани четко пропишут в законе.

ИНВАЛИДОВ ТРУДОУСТРОЯТ

Пакет законопроектов для инвалидов Петербурга приняли за основу. Сразу два документа направлены на помощь в трудоустройстве людей с особыми потребностями.

– Сейчас в городе живут 90,6 тысячи инвалидов трудоспособного возраста, – отметила депутат Елена Киселева. – Работают из них лишь 35 тысяч, это лучший показатель в стране – 37 процентов, но нужно поднять его до 50 процентов.

Сейчас в городе живут 90,6 тысячи инвалидов трудоспособного возраста, но свое дело нашли только 35 тысяч. Фото: Олег ЗОЛОТО

Достичь неплохого уровня вовлеченности инвалидов в нормальный трудовой процесс региону помог пилотный проект, запущенный в 2018 году. Расположить работодателей к необычным соискателям помогла компенсация затрат на зарплату и налоги. В этом году она составляет 20 тысяч рублей на человека. При этом в прошлом году один трудоустроенный инвалид получал около 19 тысяч рублей за полный рабочий день.

Теперь эту практику хотят закрепить. Полномочия правительства и муниципальных властей пополнят содействием занятости инвалидов.По задумке, помощь особым соискателям будет индивидуальной. Она включит адаптацию на рабочем месте и даже удобный маршрут на службу и обратно. Затраты на все мероприятия заложат в бюджет на 2022 год.

ОПАСНЫЕ САЙТЫ ЗАБЛОКИРУЮТ

Полицейским дадут в руки действенный инструмент по борьбе с запрещенными веществами: депутаты разработали поправку в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которая позволит блокировать опасные сайты.

– Предлагаем включать в единый федеральный реестр сайты, которые распространяют информацию о способах, методах разработки, изготовления и использования сильнодействующих и ядовитых веществ, а также местах их приобретения, – пояснил депутат Денис Четырбок. – Это поможет устранить правовой пробел.

На сегодня, несмотря на запрет таких веществ, оперативно блокировать сайты с информацией об этой гадости не удается. Инициативу Петербурга уже поддержали на федеральном уровне.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Город вышел из 2020-го с плюсом

Каков был 2020 год для Петербурга в разрезе налогов, парламенту отчитался руководитель регионального управления ФНС Александр Гнедых. По его словам, в пандемию город столкнулся с резким падением доходов петербуржцев, ростом безработицы и дефицита бюджета.

– На сегодня в Петербурге 239 тысяч юрлиц и 177 тысяч индивидуальных предпринимателей. По сравнению с началом 2020 года, их число сократилось на 14 и 2 процента, соответственно, – отметил Гнедых.

Чтобы сохранить рабочие места, бизнес и налоговые поступления в бюджет, в Северной столице обратились к оперативному ручному управлению. И это сработало: в казну по итогам года поступило на 5 процентов больше отчислений. О восстановлении экономики говорят и цифры 2021 года.

ВАЖНО:

На подпись к губернатору направили региональный закон «О кадетском образовании». После его вступления в силу в петербургских школах начнут открывать кадетские классы.