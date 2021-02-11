Три важных законодательных инициативы начали рассматривать на заседании парламента Петербурга 10 февраля. Из нового – кадетские классы в общеобразовательных школах. Из хорошо забытого старого – вытрезвители.ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕПроект закона «О кадетском образовании» вызвал дискуссию. По задумке, система образования Петербурга включит кадетские корпуса, морские и казачьи кадетские корпуса, кадетские школы и школы-интернаты, а также кадетские классы в общеобразовательных школах.Ряд депутатов усомнился, что внедрять кадетское образование в обычные школы действительно нужно. Вопросы вызвали дисциплины, которые предлагают преподавать. Есть опасения, что при некачественной работе новой системы получится не хорошее патриотическое воспитание, а суррогат.Впрочем, парламентское большинство поспешило заверить: от инициативы и детям, и стране станет только лучше.– Кадетских классов в Петербурге уже более 100, это около трех тысяч детей. Классы востребованы, туда просто не попасть! – подчеркнул один из авторов законопроекта Константин Чебыкин.– Необходимость кадетского образования вопросов не вызывает, – поддержал его соавтор Михаил Барышников. – Молодежь не знает историю страны. Кто-то гасит Вечный огонь – но, может, потому, что ему просто не объяснили, что это такое?ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛЕЙОчень скоро Петербург воспользуется данным федералами правом открыть у себя приюты для нетрезвых: за основу приняли законопроект, который наделяет городское правительство полномочиями по возрождению вытрезвителей.– Ежегодно на улицах погибает около 50 тысяч нетрезвых россиян, причем 8-10 тысяч – от переохлаждения, – отметил один из авторов законопроекта Сергей Соловьев. – Сейчас вытрезвители есть в 20 регионах. Их открывают на базе медицинских и социальных учреждений, и эффект с начала года уже заметен: идет снижение пьяной преступности в среднем на 16 процентов.Как именно вытрезвители заработают в Петербурге, детально решат в будущем. Но как предполагает один из авторов проекта Денис Четырбок, вытрезвители будут платными и похожими на хостелы.– Все мы помним, что основной причиной ликвидации прежней системы медицинских вытрезвителей стали вопросы соблюдения прав и законных интересов гражданина, а также многочисленные жалобы на работу этих учреждений. К сожалению, время показало, что настолько категоричный подход к решению задачи лишь создал новые, не менее острые, проблемы, – отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. – Отсутствие специализированной системы больно ударило и по людям, «перебравшим» с алкоголем, и по обычным медицинским учреждениям. Врачи постоянно жалуются на бесчинства пациентов, которые доставляются к ним в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В штатном расписании наших больниц в принципе не предусмотрен персонал, способный обуздать потерявших контроль дебоширов. Да и не дело за бюджетные деньги приводить в чувство любителей горячительных напитков. Закон должен защищать не только пациентов, но и врачей.ПОДДЕРЖКА САМОЗАНЯТЫХНовые меры поддержки самозанятых облегчат жизнь и работу нескольких десятков тысяч петербуржцев, которые пострадали от коронавируса не меньше, чем малый бизнес. Инициативу подготовили по поручению председателя парламента Вячеслава Макарова.– Мы предлагаем распространить на самозанятых те же меры, которые приняты для помощи субъектам малого и среднего предпринимательства, – пояснил Макаров. – Самозанятость – крупный сегмент городской экономики и рынка труда, утратить его – получить многотысячную армию безработных. Поэтому надо оказать им адекватную поддержку.После доработки и вступления закона в силу самозанятые смогут получить семь видов поддержки: финансовую, имущественную, гарантийную, информационную, консультационную, правовую и образовательную.Отдельно в документе оговорили помощь петербуржцам, занятым в сельском хозяйстве и ремесле.КОНКРЕТНО: Какие новые законы приняли:– О шумном вывозе мусора по выходным и праздником до полудня: штрафовать за это коммунальщиков не будут;– О трудовом стаже: петербуржцам засчитают срок, отработанный ими в соседнем регионе – Ленобласти, чтобы быстрее предоставить льготы;– Об ускорении расселения коммуналок: меняется схема расселения, приоритет отдадут маленьким коммуналкам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Депутатам Санкт-Петербурга перед выборами запретили выступать «не по теме»После двух предупреждений председателя их будут лишать права голоса (подробности)