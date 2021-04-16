«Антитела вырабатываются»: Стали известны новые подробности о первой в мире вакцине от коронавируса в виде йогурта

Пока уникальный препарат испытывают на животных. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В петербургском Институте экспериментальной медицины завершаются доклинические испытания вакцины от коронавируса, которую СМИ окрестили «вакциной в виде йогурта». На самом деле это, конечно, не совсем йогурт (даже, скорее, совсем не йогурт), а нечто куда более сложное и перспективное. Подробности «Комсомолке» в Петербурге» рассказал заведующий отделом молекулярной биологии Института Александр Суворов.

Об уникальном препарате мы уже рассказывали. Если вкратце, то в его основе лежат обыкновенные молочнокислые бактерии с внедренным «кусочком» генома нового коронавируса SARS-CoV-2. Попав в организм человека, эти бактерии начинают продуцировать вирусный белок, а иммунная система отвечает на это выработкой антител. При этом «паковать» бактерии можно будет практически в любую форму: кефира, йогурта, ряженки и даже мороженого. Или сушить и выпускать в виде саше – высыпать в чашку и разбавлять молоком.

Крысы, мыши и кролики лакают чудо-вакцину и оздоравливаются. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Сейчас у нас практически завершены доклинические испытания, - объясняет Александр Суворов. – Лабораторные крысы, мыши и кролики получают нашу вакцину несколько раз в день, согласно расписанию. Уже установлено, что наш препарат действительно инициирует выработку специфических антител – осталось проверить, способен ли он защищать непосредственно от заражения коронавирусом.

По словам Суворова, у молочнокислых бактерий есть серьезные преимущества по сравнению с более традиционными «носителями» - вирусными векторами, пептидами или липидным наночастицами. Так, бактерии, попав в организм – а конкретно в тонкую или толстую кишку – начинают там размножаться и по мере размножения «подпитывать» иммунную систему. Этот процесс способен продолжаться до двух с половиной месяцев – после «пришлые» бактерии из организма «выдворяются», а вот антитела остаются. А что еще важнее – остается иммунологическая память.

Это не сама вакцина, но она, скорее всего, будет выглядеть так же. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Сейчас мы не можем сказать, насколько стойким будет иммунитет после нашей вакцины, - констатирует Александр Суворов. – Но мы надеемся, что иммунологическая память – то есть, способно иммунной системы «запоминать врага» и быстро отвечать на его присутствие выработкой антител – условно говоря, не за 40 дней, а за два-три.

Как именно нужно будет принимать препарат, пока не ясно. Первичный алгоритм – такой же, как в случае со «Спутником V» или «ЭпиВакКороной»: два раза по двести грамм через небольшой перерыв. Правда, отмечает эксперт, тут все еще может измениться: возможно, дальнейшие исследования покажут, что для формирования надежного иммунитета окажется достаточно одного глотка. Или наоборот – что дозу нужно повышать до литра и разбивать ее на несколько «приемов».

По словам Александра Суворова, есть шанс, что испытания на добровольцах начнутся уже до конца этого года. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Сейчас наша главная задача – протестировать разработку на животных, уже зараженных коронавирусом, - заключает Александр Суворов. – Это непросто – в России есть всего две лаборатории, которым этим занимаются. Но если все сложится удачно, то уже к зиме, я надеюсь, сможем выходить на клинические испытания. Дальше все будет зависеть от очень многих факторов. Но скажу сразу, что интерес к нашей вакцине уже есть – причем как со стороны государства, так и со стороны коммерческих корпораций.

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