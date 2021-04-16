Ипполита сыграет азиат, а героиню Лии Ахеджаковой - афроамериканка: В США снимут ремейк «Иронии судьбы»

Ипполита может сыграть американский артист с азиатскими корнями Фото: кадр из фильма

С любимым фильмом миллионов россиян «Иронией судьбы, или С легким паром!» скоро познакомятся и в США. Российский режиссер Марюс Вайсберг, известный по фильмам «Гитлер капут» и «Ржевский против Наполеона» решил снять ремейк знаменитой истории Эльдара Рязанова на американский лад. На очень американский лад. Например, Ипполита может сыграть актер с азиатскими корнями, а героиню Лии Ахеджаковой и вовсе афроамериканка. «КП-Петербург» поговорила с режиссером будущей картины Марюсом Вайсбергом и узнала подробности.

МОСКВУ И ЛЕНИНГРАД ЗАМЕНИТ БОСТОН

Как рассказал «Комсомолке» в Петербурге» Марюс Вайсберг, он уже давно живет в США и снять «Иронию…» решил больше десяти лет назад – хотелось поделиться с американцами чем-то по-настоящему русским.

- Я наблюдал, как идет застройка городов в США и видел, что появляются кварталы с одинаковыми домами, как у нас в советское время, - говорит режиссер. – А потом жильцы еще и обставляют квартиры так, что они похожи друг на друга! Тогда я понял, что «Ирония…» может быть актуальна в Америке.

Андрея Мягкова заменит 29-летний американский актер Томас Манн Фото: кадр из фильма/Кинопоиск

Вайсберг сел писать сценарий, который мог захватить американского зрителя – на это ушли годы, но полгода назад работа была завершена. Далее делимся с вами спойлерами!

- Снимать мы будем небольшие городки вокруг Бостона, - поясняет режиссер. - Здесь есть приличное число городов, которые застроены по одним и тем же проектам.

Знакомьтесь, американского Женю Лукашина будут звать Гриффин, а Надю – Марго. И судьба сведет их намного раньше, чем в советской комедии. Так, по сюжету еще до 31 декабря они встретятся в одном ресторане. Гриффин отправится туда, чтобы сделать предложение своей невесте, но та попросит подождать до Нового года, ведь так лучше для Инстаграма! А Марго…расстанется со своим ухажером - американского Ипполита будут звать Кип.

- Уже на другой день после ресторана Гриффин пойдет с друзьями в русскую баню, чтобы отметить предстоящую свадьбу, - продолжает режиссер. – Таких бань в Бостоне штук пять. Но герой простужен, он выпивает, вызывает такси и засыпает в машине. Водитель вбивает в навигатор улицу и путает городок. Это тоже узнаваемая ситуация в Америке. Так Гриффин и окажется в квартире Марго. Точно в такой же застройке, как и его, с тем же названием улицы. У нас это будет Maple Drive. Это самая популярная улица в Америке, она есть в каждом городе. Герой засыпает и тут известная сцена, где героиня его будет.

Вместо Барбары Брыльски будет племянница Джулии Робертс Фото: кадр из фильма

В отличие от оригинала американская Надя быстро избавляется от Ипполита…

- Условный Ипполит приезжает, чтобы забрать свой костюм, видит нашего героя, и она выгоняет Ипполита, - продолжает Вайсберг. – После этого она умоляет нашего героя пойти с ней на свадьбу сестры. Потому что она всем обещала, что приедет туда со своим женихом и представит его своим родственникам. И он идет с ней свадьбу.

«В ГОЛЛИВУДСКОМ ФИЛЬМЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗНЫЕ РАСЫ»

Что касается актерского состава, то Андрея Мягкова заменит 29-летний американский актер Томас Манн, снимавшийся в фильмах «Проект X: дорвались», «Ужас Амитивилля: Пробеждение», «Конг: Остров черепа» и сериале «Фарго». Вместо Барбары Брыльски мы увидим племянницу Джулии Робертс Эмму. Пожалуй, больше всего зрителей удивит Кип – на его роль сейчас рассматриваются два претендента – 36-летний Гаррет Хедлунт, снимавшийся в фильме «Троя» и 30-летний американский артист с азиатскими корнями Чарльз Мелтон.

- Томас Манн – очень талантливый актер, мне он безумно понравился. Он похож на Мягкова по типажу. Я очень хотел, чтобы было что-то общее между ними, - говорит Вайсберг. - В голливудском фильме должны быть представлены разные расы - я с этим столкнулся. И у меня они будут. У Марго будет подруга афроамериканка. Можно сказать, что это роль Лии Ахеджаковой. Максимально близко к ней. А у Гриффа будет друг латиноамериканец.

На роль Ипполита теперь два претендента. Второй - Гаррет Хедлунт Фото: кадр из фильма

Вайсберг не обойдет стороной и сексуальные меньшинства.

- Я не вижу в этой истории органической возможности представить сексуальные меньшинства. Но главные герои пойдут на свадьбу. И туда тетя невесты придет со своей женой, - говорит режиссер.

Съемки фильма начнутся 1 июля 2021 года. Закончить их режиссер планирует к августу. А вот выход на экран он хочет приурочить к Новому году.

- Для Америки это будет новый фильм. Они ничего не знают об «Иронии судьбы…», - говорит режиссер. – Я хочу сохранить в фильме теплую и праздничную атмосферу – сделать его романтичным и сказочным для взрослых. Это будет не просто американская история, а глобальная, - уверен режиссер.

Героиню Лии Ахеджаковой, возможно, сыграет Мэделин Петш, известная по сериалу «Ривердэйл» Фото: кадр из фильма

КСТАТИ

Заливной рыбы не будет

У многих «Ирония судьбы…» ассоциируется с фразой «Какая гадость эта ваша заливная рыба!». Так вот, в новом фильме знаменитого блюда не будет.

- Эквивалент заливной рыбе очень сложно придумать, - объясняет режиссер. – К тому же, в Америке другие реалии. Хотя, может, я придумаю какой-то сюрприз для российских зрителей.

По словам Вайсберга, песен под гитару тоже ждать не стоит. А вот оригинальную музыку из советского шедевра возможно включат в сценарий. К слову, как минимум одна отсылка к оригинальной картине точно будет – в бане, куда пойдет с друзьями Гриффин, внимательный зритель сможет рассмотреть постер «Иронии судьбы или с легким паром!».

Героиню Лии Ахеджаковой сделают афроамериканкой. Кто знает - может это будет Опра Уинфри Фото: кадр из фильма

ЗВОНОК ДОЧЕРИ РЯЗАНОВА

«Бред сивой кобылы»

В свою очередь те, кто имеют отношение к оригинальному фильму, восприняли будущую картину крайне холодно. Дочь Эльдара Рязанова Ольга отнеслись к картине со скепсисом.

- Мое отношение к фильму, как к бреду сивой кобылы, - рассказала «КП» Ольга. - Очень сильно сомневаюсь, что фильм будет иметь популярность. Сама я не намерена блокировать фильм, потому что вдова отца дала им разрешение, у меня нет никаких прав. Но будь моя воля, я бы, конечно, не позволила этому случиться.

- Вы категорические против фильма?

- По большому счету мне это по барабану. Но то, что там будут афроамериканцы и сексуальные меньшинства, это полный абзац. Я не думаю, что это оскорбление памяти моего отца. Этот режиссер руководствуется самыми лучшими побуждениями. Но я читала его слова, что это прорыв советского кинематографа на мировую арену и что они создали прекрасный сценарий. Это говорит о нем, как о человеке без комплексов и человеке, который не обременен большой скромностью. Его фильмов я не видела, но я слышала, что про какой-то его фильм писали, что это преступление против человечности. Но мне не кажется, что картина будет скандальной. Она пройдет незамеченной, говорить, что это прорыв на мировые экраны, просто смешно.

ЗВОНОК ЛИИ АХЕДЖАКОВОЙ

Зачем думать об этом дерьме?

Еще более резко на рассказ о картине отреагировала Лия Ахеджакова. Актриса ответила на звонок в хорошем расположении духа. Но услышав вопрос, резко помрачнела.

- Вам больше не о чем думать? Ну что такое, журналисты этим дерьмом занимаются. Это ерунда собачья, прекратите, - отрезала актриса, после чего вежливо попрощалась.

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