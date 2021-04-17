ФСБ задержала украинского дипломата в Санкт-Петербурге

Украинского дипломата Александра Сосонюка задержали в Петербурге за получение закрытой информации. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге накануне, 16 апреля, Федеральная служба безопасности задержала украинского дипломата. Отмечается, что консула взяли с поличным во время получения закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ в субботу, 17 апреля.

– Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в городе Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул Генерального консульства Украины в городе Санкт-Петербурге Александр Сосонюк, – говорится в сообщении.

Украинского дипломата взяли с поличным. Фото: Генконсульство Литовской Республики в Санкт-Петербурге

Спецслужба выявила, что деятельность украинского дипломата не совместима со статусом дипломатического работника, а также «имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации».

– К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, – добавляют в ФСБ.