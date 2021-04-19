После падения лепнины на 2-летнего ребенка возбуждено уголовное дело

СК возбудил дело после падения лепнины на коляску с 2-летним ребенком. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело после падения куска лепнины на коляску с 2-летним ребенком. Производство заведено по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- 17 апреля в 17:43 в дежурную часть МВД поступило сообщение, что у дома 167 по Московскому проспекту с крыши упал камень на ребенка двух лет. Потерпевший, с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга легкой степени, ушибленной раной левой брови, переломом скулы, госпитализирован в тяжелом состоянии, - сообщает источник «КП-Петербург».

Лепнина, которая разбила голову малышу, изъята. Сам ребенок вместе с мамой находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

Напомним, что ранее проверку по факту ЧП начала прокуратура. По уголовному делу виновным грозит до шести лет лишения свободы.