Прокуратура начала проверку после падения лепнины на двухлетнего ребенка в Петербурге

Прокуратура начала проверку по факту обрушения лепнины на ребенка на Московском проспекте. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В субботу, 17 апреля, в Московском районе Петербурга кусок лепнины с фасада упал прямо на коляску с ребенком. Все произошло на Московском проспекте, когда мать с малышом шла мимо дома №167. Известно, что ребенка увезли в детскую больницу имени Раухфуса. Информация о его состоянии уточняется. Тем временем прокуратура уже организовала проверку по факту случившегося.

– В ходе проверки прокуратурой будут изучены обстоятельства произошедшего, дана всесторонняя оценка исполнения требований законодательства в действиях должностных лиц управляющей компании по содержанию общего имущества дома, – сообщает пресс-служба Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Напомним, что в этом месяце это не первое подобное происшествие. 9 апреля кусок штукатурки обрушился с дома на Невском проспекте и задел прохожих.