В доме журналиста представят серию медиа-проектов, посвященных 800-летию князя Александра Невского

Межрегиональная медиа-экспедиция по местам, связанным с князем Александром Невским, состоится в июне 2021 года в Северо-Западном регионе. Фото: предоставлено ПД

В понедельник, 19 апреля, в 14.00 в Доме журналиста (Невский пр. ,70) состоится пресс-конференция, на которой будут анонсированы медиа-проекты, посвященные 800-летию князя Александра Невского. Пресс-конференция приурочена ко Дню воинской славы России — Дню победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год).

В пресс-конференции примут участие:

- руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополиии, руководитель пресс-центра Александро-Невской Лавры Наталья Родоманова;

- директор института истории и социальных наук РГПУ им. А.И. Герцена, доктор исторических наук Роман Соколов;

- директор Академии цифровых технологий Дмитрий Ковалев;

- главный редактор газеты «Петербургский дневник» и сетевого СМИ spbdnevnik.ru Кирилл Смирнов.

К участию в пресс-конференции также приглашены вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский, председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол, председатель Комитета по образованию Наталья Путиловская, начальник отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Санкт-Петербурга Владимир Иванов.

На пресс-конференции участники расскажут о готовящейся межрегиональной медиа-экспедиции по местам, связанным с князем Александром Невским, которая состоится в июне 2021 года в Северо-Западном регионе, а также об акции для детей в формате городского AR/ VR – квеста и других проектах, посвященных 800-летию князя Александра Невского.