Петербурженка родила 5-килограммовую малышку естественным путем

Петербурженка родила 5-килограммовую девочку естественным путем / Фото: Роддом №10

Жительница Санкт-Петербурга Татьяна Протасевич родила необычно крупного ребенка. 15 апреля в родильном доме №10 на свет появилась красивая и совершенно здоровая девочка - вес малышки 5 килограммов 40 граммов, а рост - 56 сантиметров. И несмотря на большого ребеночка, 33-летняя петербурженка смогла родить дочь сама, без кесарева сечения.

- Татьяне 33 года, ее мужу 32 года. Пара совершенно стандартная - она спортивная девушка с ростом 167 см и весом 60 кг. Он - 192 см. Оба родителя сами появились на свет в срок с совершенно привычными среднестатистическими параметрами, - рассказали в родильном доме №10.

О том, что у пары может появиться крупный малыш, они даже не предполагали. Таковым считается малыш весом более 4 килограммов. Однако уже на третьем скрининге врачи предупредили, что дочка может быть немаленькой.

- Я не предала этому значение. Ну и что? УЗИ тоже может ошибаться, несмотря на современные аппараты и огромный опыт врача. Да и скачки роста могут быть. В общем, решила, что к сроку родов вес все равно выровняется, - призналась Татьяна.

Вся беременность у женщины протекала хорошо, без осложнений. Роддом пара подбирала тщательно, чтобы будущий отец малышки мог присутствовать на родах и поддерживать жену.

-Для меня важна поддержка и близость мужа. Роддом N10 дает такую возможность. Тем более по ОМС! Прошли согласование партнерских родов, получили отметку о допуске. А через несколько недель уже приехали в роддом со схватками, - пояснила петербурженка.

Роды малышки принимали врач-акушер Евгений Корженевский, врач неонатолог Юлия Зворыкина и акушерка Анастасия Иванова. Сейчас мама с девочкой себя чувствуют прекрасно и уже готовятся к выписке 20 апреля.

СПРАВКА

Роды крупным плодом считаются сложными, и могут быть опасны, как для здоровья малыша, так и мамы. За 2020 год в роддоме №10 Петербурга появились на свет почти 6,5 тысяч детей из них только 800 новорожденных с весом более 4 килограммов.

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