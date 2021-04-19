«Мама, я теперь некрасивый»: В Петербурге спасают трехлетнего мальчика, на которого обвалилась лепнина с балкона

Фасад здания упал прямо в коляску Фото: предоставлено мамой ребенка/ДТП и ЧП Петербурга

Обычная прогулка с ребенком едва не обернулась трагедией для петербурженки Ирины Куприк. Днем 17 апреля она проходила мимо дома №167 по Московскому проспекту, когда с фасада отвалился огромный кусок лепнины. Одна из частей попала прямо в голову ее двухлетнему сыну Саше, который ехал в коляске.

«МАМА, Я ТЕПЕРЬ НЕКРАСИВЫЙ»

- Булыжник был размером примерно 15 на 5 сантиметров, - рассказала «КП» Ирина. - Ребенок от сильного удара моментально потерял сознание, у него остановилось дыхание. Кровь хлестала фонтаном изо рта, из носа, из головы. Я его тут же взяла на руки и перевернула, стала постукивать по спинке, кричала, чтобы вызвали скорую. Без дыхания сын был три-пять минут, которые для меня показались вечностью.

Приехавшие врачи сразу же отвезли Сашу в реанимацию. У ребенка диагностировали перелом лицевой кости, закрытую черепно-мозговую травму, а также сотрясение и ушиб головного мозга.

Фасад здания обрушился прямо на ребенка Фото: ДТП и ЧП Петербурга

- К счастью, сын идет на поправку, - говорит Ирина. -Нам зашли бровь и в понедельник перевели палату нейрохирургии. Сейчас никто не может сказать, нужна ли будет ему операция в дальнейшем. Все зависит от того, как будут срастаться кости глазной орбиты и будет ли угроза зрению.

Сам ребенок не помнит, как все произошло. Сейчас он с грустью смотрит на себя в зеркало.

- Смотрит и говорит: «Мама, я теперь некрасивый», - вздыхает мать мальчика. – Рассказывает, что все болит. Будем надеться, что восстановимся без операции. Врачи нам сказали, это чудо, что камень не попал в висок. Еще буквально миллиметр, и все - с такими травмами не живут. По словам медиков, сын родился в рубашке. Так что все могло закончиться куда плачевнее.

Кроме Саши у Ирины еще трое старших детей. Пока мама в больнице, с ними сидит подруга.

- Из чиновников со мной никто не связывался, только полиция и следователи. Жилищная компания извинений никаких не принесла, - негодует Ирина. – Теперь мы будем решать вопрос с «Жилкомсервисом» в суде. Я буду требовать наказать их и выплатить нам компенсацию.

«ЗДАНИЕ ОСМАТРИВАЛИ ЕЖЕДНЕВНО»

За состояние дома, с которого отпала лепнина, следит Жилкомсервис № 3 Московского района Петербурга. Комментировать случившееся там отказались.

Мальчика спасают врачи Фото: предоставлено мамой ребенка

- Генерального директора нет на месте, его заместитель в отпуске. Вам никто не сможет дать комментарий. Всего доброго, – с вызовом заявила секретарь ЖКС на звонок «Комсомолки».

Генеральным директором компании значится Владимир Мельник, его отдыхающий заместитель - Сергей Анисимов. Здание, которое они обслуживают, было построено в 1940 году, но ЖКС №3 управляет им только с мая 2008 года.

В администрации Московского района заявили, что капитальный ремонт фасада проводили в последний раз в 2006 году, однако текущий был в 2016-м, 2018-м и даже 2020-м.

- В августе прошлого года ЖКС провел инвентаризацию 49 балконов, - говорят в администрации. – На шести выявили частичное разрушение краев балконных плит. Отремонтировать их планировалось в 2021 году. Однако, балкона, с которого упала лепнина, в этом списке не было.

При этом в администрации заверили, что комплексная проверка состояния зданий проводится дважды в год: весной и осенью. Это необходимо, чтобы составить план программ капремонта.

- Фасады зданий представители управляющих компаний визуально осматривают ежедневно. Результаты фиксируются в специальном журнале. По информации ЖКС последний такой осмотр был 17 апреля, дефектов не обнаружили.

Сейчас администрация проводит свою проверку обрушения лепнины и осматривает другие дома – особое внимание решили уделить тем, где балконы располагаются над тротуарами и пешеходными дорожками.

Комиссия утверждает, что ежедневно осматривает дом Фото: ДТП и ЧП Петербурга

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Ремонта не было 20 лет!

Жильцы дома противоречат тому, что сказано в районной администрации. По их словам, в последний раз фасады ремонтировали…в начале 2000-х!

-За поддержание балконов мы боремся уже более 20 лет. Работу ЖКС я оцениваю, как отвратительную, - рассказала жительница многоэтажки Елена.

Председатель совета дома по имени Александр в свою очередь рассказал, что ранее жильцам приходилось бороться за замену стекла в парадной.

- В итоге поменяли его только после того, как оно упало и разбилось прямо рядом с моим ребенком. Нам тогда повезло, - пояснил «КП» Александр. – Но более подробно говорить о ЖСК я не хочу. Если они уйдут, еще непонятно, кто придет на их место.

ОФИЦИАЛЬНО

«Мальчик получил тяжкий вред здоровью»

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» - по ней грозит до шести лет колонии.

- По версии следствия, неустановленные работники ООО «Жилкомсервис №3 Московского района» ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние многоквартирного жилого дома № 167 на Московском проспекте вследствие чего с балкона, расположенного на пятом этаже произошло отслоение и падение фрагменты лепнины, - говорят в управлении СК по Петербургу. - В результате двухлетнему мальчику был причинен тяжкий вред здоровью.

БУДУТ ЛИ ПРОВЕРКИ ЖКС ПОСЛЕ СЕРИИ ЧП?

За последние несколько лет – падение штукатурки, лепнины или элементов здания в Петербурге – уже тенденция:

- На Следующий день после падения лепнины на Московском проспекте похожее произошло на улице - Чайковского у дома №20Б. Там со здания упал элемент декора. Один из прохожих чудом не пострадал.

- В октябре 2020 года Лепнина упала рядом с женщиной на Суворовском проспекте.

- В августе 2020 года лепнина упала с дома на улице Гатчинской, камни повредили автомобиль.

- В июне 2020 года часть фасада упала на улице Потемкинской в Центральном районе.

- В марте 2020 года фасад обрушился на улице Жуковского.

«Комсомолка» отправила вопрос прокуратуре – будут ли проверки «ЖКС» на фоне частых обрушений лепнины в Петербурге. Там пообещали уточнить этот вопрос в ближайшее время.

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