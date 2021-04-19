«Беспроигрышная лотерея» объявлена в Доме Книги 23 апреля

23 апреля – день, когда все выигрывают!
Мы хотели бы поздравить всех авторов: от начинающих до признанных мастеров; все издательства: от маленьких до издательств-гигантов; все книжные магазины и книжные сети. Всех нас объединяет одно-любовь к литературе!
Дом Книги, поздравляет всех читателей и в честь праздника подготовил более тысячи подарков для всех участников “Беспроигрышной лотереи”
Совершите покупку от 1000 руб. и получите на кассе лотерейную карту со стираемым полем, которую вы можете обменять на подарок или скидку.
Правила акции:
- 23 апреля 2021 года совершите покупку от 1000 рублей и получите на кассе лотерейную карту.
- За один чек можно получить только одну лотерейную карту.
- За один календарный день можно получить только одну лотерейную карту.
- Сотрите поле на лотерейной карте и выиграйте подарок или скидку.
- Для получения подарка обратитесь на стойку информации Дома Книги.
- Получить подарок можно только 23.04.2021
- Воспользоваться скидкой вы можете один раз до 31.05.2021
- После применения скидки или получения подарка лотерейная карта изымается.
- Количество лотерейных карт и подарков ограничено.
Приглашаем жителей и гостей Санкт-Петербурга 23 апреля в Дом Книги – день, когда все выигрывают!
Ждем вас по адресу: Невский проспект 28