«Беспроигрышная лотерея» объявлена в Доме Книги 23 апреля

23 апреля – день, когда все выигрывают!

Мы хотели бы поздравить всех авторов: от начинающих до признанных мастеров; все издательства: от маленьких до издательств-гигантов; все книжные магазины и книжные сети. Всех нас объединяет одно-любовь к литературе!

Дом Книги, поздравляет всех читателей и в честь праздника подготовил более тысячи подарков для всех участников “Беспроигрышной лотереи”

Совершите покупку от 1000 руб. и получите на кассе лотерейную карту со стираемым полем, которую вы можете обменять на подарок или скидку.

Правила акции:

- 23 апреля 2021 года совершите покупку от 1000 рублей и получите на кассе лотерейную карту.

- За один чек можно получить только одну лотерейную карту.

- За один календарный день можно получить только одну лотерейную карту.

- Сотрите поле на лотерейной карте и выиграйте подарок или скидку.

- Для получения подарка обратитесь на стойку информации Дома Книги.

- Получить подарок можно только 23.04.2021

- Воспользоваться скидкой вы можете один раз до 31.05.2021

- После применения скидки или получения подарка лотерейная карта изымается.

- Количество лотерейных карт и подарков ограничено.

Приглашаем жителей и гостей Санкт-Петербурга 23 апреля в Дом Книги – день, когда все выигрывают!

Ждем вас по адресу: Невский проспект 28