1 000 заболевших в сутки или 600: Почему отличается статистика по коронавирусу от Смольного и Роспотребнадзора

В Санкт-Петербурге вновь заметили расхождения со статистикой по коронавирусу. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге снова не ладится со статистикой заболеваемости коронавирусом. В частности, суточные данные, которые дает Роспотребнадзор, не сходятся с данными федерального регистра. Причем серьезно так не сходятся: если верить реестру, Северная столица уже перешагнула психологический рубеж в 1 000 новых зараженных в сутки и явно стремится вверх.

Несмотря на стабильность ситуации, вероятность третьей волны по-прежнему остается высокой. Фото: Артем КИЛЬКИН

СНИЖАЕТСЯ ИЛИ РАСТЕТ?

Для начала – краткое пояснение. Журналисты и простые граждане чаще всего пользуются регистром заболевших, который ведет Роспотребнадзор – именно на его данных формируется, к примеру, статистика на сервисах «Стопкоронавирус» и «Яндекс.Коронавирус». Судя по этому регистру, в Петербурге действительно все стабильно: за последние семь дней, например, с 15 по 20 апреля, заболеваемость незначительно колебалась в пределах 700 человек в сутки, а начиная с 17 апреля и вовсе начала снижаться.

Но есть и другой источник информации: официальные справки по противодействию эпидемии, которые ежедневно публикуются на сайте Смольного. Данные для них подбираются из «Федерального регистра лиц, больных новой коронавирусной инфекцией». И вот тут-то начинаются расхождения. Сравним: 20 апреля Роспотребнадзор заявил о 687 заболевших. Смольный (читай, федеральный регистр) – о 1 112. 17 апреля – 701 против 933. 15 апреля – 719 против 939. И так далее. Бывают дни, когда статистики расходятся в обратную сторону, бывает, когда практически совпадают. В чем дело?

Особые опасения вызывает начало туристического сезона, когда в Петербург хлынут гости из других городов и регионов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как пояснили «КП-Петербург» в городском комитете по здравоохранению, дело в разных методиках подсчета.

- Роспотребнадзор, если говорить просто, фиксирует количество положительных ПЦР-тестов, - уточнили в ведомстве. – То есть, определенное количество человек сдали тест, на следующий день эти тесты обработали, какая-то часть оказалась «ковид-плюс» - это и ушло в статистику.

ПРЕДЧУВСТВИЕ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ

С другой стороны, Смольный ведет учет не по лабораториям, а по больницам и поликлиникам. То есть, условные 1 112 человек не заболели коронавирусом сутками ранее, а обратились к врачу. Понятно, что на момент обращения человек может болеть уже день-два или больше – таким образом новоявленные пациенты как бы попадают в две статистики сразу, сначала в регистр Роспотребнадзора, а потом, по факту обращения – в федеральный регистр. Или, если у него бессимптомная форма, – только в регистр Роспотребнадзора.

В Смольном напоминают: единственная возможность остановить эпидемию - привить как можно больше людей. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- Вы можете, например, заметить, что в выходные цифры по федеральному регистру снижаются, а в начале недели, наоборот, растут, - объясняют в комздраве. – Это тоже связано с работой больниц и поликлиник и частотой обращений: в выходные людей обращается меньше, в понедельник-вторник их количество, напротив, растет.

Тем не менее в Смольном подчеркивают: говорить о полной победе над коронавирусом пока что преждевременно. Даже напротив – появившийся тренд на снижение заболеваемости все еще очень нестабилен. А значит, вероятность третьей волны по-прежнему остается высокой.

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