Управляйте весной с Авто Премиумом. Фото : пресс-служба «Авто Премиум».

Весной 2021 года в группе официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» активно действуют сезонные акции сервисных центров и отделов продаж. Если вы планируете приобретение ŠKODA, эта новость точно для вас.

С выгодой до 73 400 в шоу-румах «Авто Премиума» в Санкт-Петербурге можно приобрести ŠKODA специальной лимитированной серии HOCKEY EDITION. В этой команде модели ŠKODA RAPID с выгодой до 31 500 , впечатляющий ŠKODA KODIAQ с выгодой до 73 400 , и динамичный ŠKODA KAROQ с выгодой до 52 600 . Автомобили предлагаются в особой комплектации, подробности которой опубликованы на сайте дилеров.

Фото : пресс-служба «Авто Премиум».

До конца апреля продолжают действовать специальные условия на покупку моделей ŠKODA SUPERB, KODIAQ и KAROQ. Семейный внедорожник KODIAQ можно приобрести с экономией до 215 100 , а городской кроссовер KAROQ – до 92 600 . Выгода для будущих владельцев флагмана бренда SUPERB достигает до 225 000 .

Бестселлер марки, новую ŠKODA OCTAVIA можно заказать и приобрести, подобрав индивидуальную программу покупки.

Фото : пресс-служба «Авто Премиум».

В этом месяце по-прежнему можно воспользоваться программой Утилизация/Трейд-ин, которая позволяет получить выгоду до 115 000 в зависимости от сдаваемого автомобиля.

Чтобы подобрать свою ŠKODA и убедится в верном выборе, совершите пробную поездку на тестовом автомобиле из автопарка «Авто Премиума», одного из самых крупных в Петербурге. В дилерских центрах можно пройти тест-драйв всей семьей, а для вашего ребенка специально установят детское кресло, соответствующее его возрасту.

А если вы уже владелец ŠKODA, воспользуйтесь минимизированными ценами на шиномонтаж – от 2500 , и замену колес в сборе под ключ по цене всего 1800 . Воспользовавшись этими акционными предложениями, вы можете дополнительно сэкономить 20% на фирменных аксессуарах, а также получить подарки при покупке колес или зимних шин в «Авто Премиуме» - сезонное хранение шин, и даже шиномонтаж.

И, наконец, если вашему автомобилю ŠKODA уже больше двух лет, дилеры «Авто Премиум» приглашают в свои сервисные центры на профессиональную сезонную проверку автомобиля всего за 999 рублей!

Фото : пресс-служба «Авто Премиум».

По этой акции специалисты сертифицированных дилерских центров проведут контроль электронных систем вашей машины, проверку плотности охлаждающей жидкости, тормозных усилий на стенде, проверку подвески и внешнего освещения, уровней технологических жидкостей и аккумуляторной батареи.

Кроме того, участникам акции предоставят дополнительные преимущества - выгоду 20% на выполнение рекомендаций в день обращения.

Фото : пресс-служба «Авто Премиум».

Подобрать и забронировать автомобиль со склада «Авто Премиума» можно дистанционно - на онлайн витрине.

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Вот уже 26 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.

Сеть дилерских центров ŠKODA Авто Премиум - это три официальных дилера чешской марки, удостоенные множества наград в разные годы, в том числе «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург», «За 1 место в области маркетинга в регионе Санкт-Петербург» и «Лучший дилер года в области послепродажного обслуживания». Дилерские станции расположены в разных районах Санкт-Петербурга. Автоцентр на проспекте Энгельса, 35 – старейший дилер северной столицы. Салоны на улице Хасанская, д. 5, Руставели, д. 25, к. 2 и на проспекте Энгельса, 35, выполнены в новых архитектурных стандартах марки и удобно расположены в непосредственной близости к КАД.