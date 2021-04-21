Топ самых богатых депутатов и вице-губернаторов Санкт-Петербурга: Макаров задекларировал «Волгу», а Соколов недвижимость в Швейцарии

Чиновники и депутаты Санкт-Петербурга отчитались о своих доходах за 2020 год. Фото: Александр ГЛУЗ

Самым богатым депутатом Петербурга в кризисном 2020 году стал зампред парламентского бюджетно-финансового комитета Александр Тетердинко, который за 12 месяцев успел заработать свыше 15 млн рублей. Впрочем, сразу в декларации парламентарий оговаривается: просто продал квартиру, а дом и участок, пополнившие список имущества, купил в кредит и на сбережения. В 2019-ом скромный депутат получил лишь 2,8 млн. Он содержит небогатую супругу и дочку, а на работу в Мариинский ходит пешком.

«Серебро» в тройке самых богатых депутатов получил глава комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Сергей Никешин: он заработал 10,3 млн рублей. Доход депутата упал, по сравнению с 2019-ым, на 4 млн. В декларации Никешина значатся «Мерседес» и три гаража, на супругу записаны еще один «Мерс», 2300 «квадратов» земли, дом и две квартиры.

Зампред комиссии по образованию, культуре и науке ЗакСа Любовь Егорова стала третьей в череде «парламентских богатеев». За год женщина, в одиночку растящая сына, заработала 9,5 млн рублей (годом ранее – 11,2 млн). Егорова ездит на «БМВ», распоряжается двумя квартирами, паркингом и участком на 2408 «квадратов».

Десятка самых состоятельных вице-губернаторов и депутатов, по итогам 2020 года. Фото: Юлия РАФИКОВА

А вот зарплата председателя ЗакСа Вячеслава Макарова в 2020 году была значительно ниже его подчиненных: лишь 4,4 млн рублей (в 2019-ом – 4,2 млн). С такой суммой дохода он оказался на шестом месте. Своего жилья у Макарова нет, только «Волга». Проживает главный депутат Петербурга в квартире супруги площадью 50,6 квадратных метров, поделенной между родственниками на 27 долей. Кстати, у супруги Вячеслава Серафимовича есть еще одна маленькая квартирка и скромный домик на восьми сотках.

Интересно, что предыдущий рекордсмен ЗакСа – депутат Александр Рассудов – заработал за прошлый год в 21 раз меньше, чем в позапрошлый, – «всего лишь» 5,8 млн рублей. Однако все равно вошел в топ-пять состоятельных парламентариев. За ним остались 7,6 гектара земли, дом, пять квартир (целых и в долях), «Ленд Ровер» и парковка размером с однушку. Еще 12,8 млн в семейный бюджет принесла супруга Рассудова, она же – владелица апартаментов в Испании.

Отличился и глава бюджетно-финансового комитета Максим Яковлев. При том, что сам он заработал лишь 2,7 млн, его супруга получила 15,4 млн. В результате семейный автопарк, состоящий из «Порша», пополнил «Харлей Дэвидсон».

А КАК ТАМ В СМОЛЬНОМ?

Из чиновников отчитаться за 2020 год успели пока только вице-губернаторы. Среди них самым состоятельным, как и годом ранее, стал экс-министр транспорта Максим Соколов с зарплатой в 17,9 млн рублей. Его супруга добавила в семейную копилку еще 39,2 млн рублей. В собственности четы – четыре участка, два дома, пять квартир, «Мерседес», моторная лодка, прицеп и койко-место в Швейцарии, которое занимает ее несовершеннолетний ребенок. Кстати, в прошлом году Соколовы вдвоем заработали 304 млн рублей.