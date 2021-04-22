Депутаты требуют показывать архитектурные проекты петербуржцам

Цель – защитить Северную столицу от хаотичной застройки «уродами» из стекла и бетона. Фото: Артем КИЛЬКИН

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО СТАНЕТ ПРОЗРАЧНЕЙ

Новую инициативу по градостроительной тематике поддержали в ЗакСе. В законе пропишут список того, что обязаны разместить в сети после согласования очередного архитектурного проекта.

– Это следующий шаг по повышению информированности населения о градостроительстве в Петербурге, – отметил депутат Сергей Никешин. – Чтобы люди могли контролировать ситуацию. И чтобы не было цепочки перепродаж проектов.

Срок действия одобрения облика здания ограничат пятью годами, если к строительству даже не приступили, и тремя, если проект не получил разрешение на строительство. После принятия закона в интернете будут размещать исчерпывающие данные о грядущей стройке. Депутаты предлагают выкладывать в сеть и визуализацию проектов.

Смысл инициативы – защитить Петербург от хаотичной застройки «архитектурными уродами» из стекла и бетона.

ОЛЬГИНО ЗАЩИТЯТ ОТ ЗАСТРОЙКИ

Ольгино включат в число территорий, где пройдет комплексное экологическое обследование. Ранее в этом районе Петербурга хотели построить завод.

– Летом 2020 года в Ольгине по инициативе членов местных садоводств провели независимое экологическое обследование, – доложила коллегам депутат Мария Щербакова. – Выяснилось, что ландшафты и растительность имеют природоохранную, рекреационную и эстетическую ценность.

На зеленой территории насчитали 157 видов птиц. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Экспертиза выявила больше десятка мест, где зеленеют краснокнижные и редкие растения. На территории насчитали 157 видов птиц. Застройка привела бы к неминуемой гибели девяти видов охраняемых растений и 25 видов птиц. Мало того, для появления завода здесь пришлось бы выкопать и перезахоронить торфяную залежь объемом три миллиона кубометров: столько отходов Петербург образует за год!

Законопроект приняли за основу. После его подписания Ольгино смогут обследовать тщательнее и в будущем наделить охранным статусом.

ВАЖНО:

– В целом принят закон о блокировке сайтов, которые распространяют информацию о сильнодействующих и ядовитых веществах: местах их продажи, способах изготовления и употребления. В случае одобрения поправки в федеральный закон Госдумой останавливать работу таких ресурсов правоохранители смогут быстрее.

– Второе чтение прошел закон «о зимних верандах»: общепит сможет без аукциона разместить рядом со своим заведением павильоны для посетителей, которые будут работать круглый год вплоть до конца 2023 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ:

Парламент выпустил видеословарь

115 лет назад в нашей стране – тогда еще Российской империи – заработал первый созыв Госдумы. Заседание прошло 27 апреля. Сегодня эта дата для России – государственный праздник, День парламентаризма. Специально к юбилею ЗакС выпустил «Парламентский видеословарь» для старшеклассников.

Словарь представляет собой серию роликов, в которых депутаты рассказывают ребятам о важнейших понятиях: что такое герб и Госдума, чем отличается фракция от агитации, как готовятся законы и как проходят заседания парламента.

Школьным преподавателем на 45 минут стал сам Вячеслав Макаров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Видеословарь стал частью большой просветительской программы «Школа современного парламентаризма», ее Мариинский дворец реализует с 2015 года. Уроки парламентаризма нацелены на учеников девятых и десятых классов, которых знакомят с историей, структурой и традициями ЗакСа, попутно повышая их политическую грамотность.

– Главное, чтобы на этих уроках ребята не только усваивали знания, но и воспитывали в себе качества настоящего гражданина, – отмечает председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Впервые видеословарь «открыли» на уроке парламентаризма ученики гимназии №70. Школьным преподавателем на 45 минут стал сам Вячеслав Макаров.

АЗБУКА ДЕПУТАТА:

А – агитация:

– Предвыборная агитация – это деятельность в период избирательной кампании с целью побудить избирателей голосовать за кандидата или список кандидатов. Плакаты, листовки, публикации, выступления на радио или по телевизору – все это части предвыборной агитации. Конечно, оценивать кандидата нужно не только по словам, но, в первую очередь, по делам.

(Юрий АВДЕЕВ, председатель комиссии по образованию, культуре и науке ЗакСа)