Петербург получил право на дополнительные матчи ЕВРО-2020

Петербург получил дополнительные игры ЕВРО-2020. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург получил право провести дополнительные матчи группового этапа ЕВРО-2020. Это игры. которые должны были пройти в Дублине, однако ирландская сторона не смогла гарантировать наличие зрителей на трибунах. Поэтому Исполнительный комитет УЕФА передал встречи в другие города-участники Чемпионата Европы.

- Севилья и Санкт-Петербург - официально! Впереди еще немного работы, мы начинаем сначала - лагерь, переезды, вся логистика, - написал в Твиттере глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек.

Отметим, что пока о решении не объявили европейские футбольные власти. Результаты заседания исполкома УЕФА, проходящего в швейцарском Монтре, обнародуют позднее.

Напомним, что сборная Польши должна была проводить игры в Дублине со Швецией и Словакией, а в испанском Бильбао - с командой Испании. Игры из Бильбао получила Севилья, чтобы не оставить испанцев без фактора «домашнего» поля.

О решении исполкома УЕФА сообщил глава Польского футбольного союза. Фото: twitter.com/BoniekZibi

Таким образом, Петербург, вероятно, получит встречи: Польша - Словакия (должны играть 14 июня), Швеция - Словакия (18 июня) и Швеция - Польша (23 июня).

Где состоится матч 1/8 финала, запланированный на 29 июня, пока неизвестно. Предположительно - в Лондоне.

Напомним, что Петербург изначально имел право на три игры группового этапа (две - с участием сборной России): Бельгия - Россия (12 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), и один четвертьфинал (2 июля).

Заполняемость трибун стадиона в Петербурге составит 50%, но может быть увеличена при благоприятных эпидемиологических условиях. ЕВРО-2020 состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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