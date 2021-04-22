Санкт-Петербург примет еще три матча группового этапа Евро-2020

Петербург примет три игры с участием Швеции, Польши и Словакии на Евро-2020. Фото: Олег ЗОЛОТО

УЕФА готовится передать Санкт-Петербургу еще минимум три матча Евро-2020. По данным источников «Комсомолки», Европейский футбольный союз объявит об этом завтра, 22 апреля. Не повезет ирландскому Дублину, откуда заберут одну встречу плеф-офф и три игры группового этапа престижного турнира. Все дело в пандемии коронавируса.

- Эпидситуация там складывается далеко не так благоприятно, как в Северной столице России. При этом Петербургу отдадут только дублинские матчи группового этапа – это игры Швеции, Словакии и Польши, которые находятся в группе Е с Испанией. Игру в плей-офф передадут другой стране, - сообщил «КП» источник.

Делегаты УЕФА несколько раз посещали Северную столицу и оставались довольны увиденным. Фото: Олег ЗОЛОТО

Российский оргкомитет чемпионата Европы и власти Петербурга ранее не скрывали, что готовы принять намного больше игр, если это потребуется. УЕФА не раз инспектировал инфраструктуру города и стадион «Зенита» и всегда оставался доволен. Разве что станцию метро у футбольной арены, переименованную в честь петербургского клуба, откроют в полноценном режиме только к лету.

Напомним главные детали проведения Евро-2020 в Северной столице. В городе будут три точки притяжения фанатов помимо «Газпром Арены». На Конюшенной площади и у спорткомплекса «Юбилейный» организуют игровые и развлекательные зоны с трансляцией футбольных матчей. А вот фан-зону на Дворцовой называют, скорее, местом общественного просмотра без особого шума и плясок. К тому же там будут показывать игры только стадии плей-офф. Попить «пенного» в этих местах, к слову, не удастся.

Стадион "Зенита" был готов к турниру и год назад (до коронавируса), и сейчас. Фото: Олег ЗОЛОТО

Добавим, что итого в Санкт-Петербурге состоятся одна четвертьфинальная игра, 2 июля, и шесть матчей группового этапа: 12 июня «Бельгия - Россия», 14 июня «Польша - Словакия», 16 июня «Финляндия - Россия», 18 июня «Швеция - Словакия», 21 июня «Финляндия - Бельгия», и 23 июня «Швеция - Польша». На стадион допустят минимум 50% зрителей. Жители и гости города благодаря щедрому подарку от УЕФА вполне могут рассчитывать на настоящий, долгий футбольный праздник, а не «шабашку» на пару дней.