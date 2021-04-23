Особый противопожарный режим устанавливается в Петербурге с 26 апреля 2021 года

С 26 апреля в Петербурге устанавливается особый противопожарный режим Фото: Олег ЗОЛОТО

С 26 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге устанавливается особый противопожарный режим. Такое распоряжение подписал губернатор города Александр Беглов. Это означает, что ходить в городские леса и разводить костры будет строго запрещено.

- С 26 апреля по 12 июля 2021 года будет запрещено посещать лесопарковые зоны, городские леса, а также разводить там огонь, сжигать мусор, сухую траву или ветки, - рассказали в Смольном.

Кроме того, запрещено проводить любые пожароопасные работы и действия на территории зеленых насаждений общего пользования, городских лесов и особо охраняемых природных территорий.

Запрет распространяется и на праздничные мероприятия. Так, горожанам и частным компания нельзя использовать пиротехнику и огневые эффекты на на открытых участках при проведении праздников или массовых гуляний. Для этого сначала необходимо согласовать все с главным управлением министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Санкт-Петербургу.

Разумеется, совсем без мест под шашлыки петербуржцев не оставят. Разводить огонь в мангалах и жарить мясо можно будет, то только в специально отведенных для этого местах. Всего специальных площадок в Петербурге 32. Они расположены в Курортном лесопарке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Петербуржцам рассказали, где можно жарить шашлыки не опасаясь штрафов

Всего в пределах города есть 32 оборудованные площадки, но ехать до них лучше на машине (подробности)