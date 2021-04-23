Глава парламента Петербурга Вячеслав Макаров: «Свою работу не бросаю»

Самый главный вопрос – будет ли он претендовать на место в Госдуме – Макаров оставил без ответа. Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров встретился с главными редакторами ведущих СМИ региона. За чашкой чая он разоткровенничался о внуках и о детстве, в котором были деревня, хозяйство с тремя коровами и беседы с участниками войны. Но самый главный вопрос – будет ли он претендовать на место в Госдуме – Макаров оставил без ответа.

О ВЫБОРАХ

– Не понимаю, почему то, кто возглавит Законодательное собрание, вызывает такой интерес, еще и за полгода до выборов. Сейчас говорить об этом рано. Я работу свою не бросаю.

– В Петербурге идут на партии, на личности. Поэтому шансы новой партии пройти в состав ЗакСа невелики. Но, безусловно, в него войдут коммунисты, «Яблоко», ЛДПР и «Единая Россия».

– Ну, кто может выиграть у депутата, если он 10 лет по-пластунски свой округ изучал, откликался на беду, терпеливо и нешумно помогал? Если кто-то кому-то попытается нарисовать депутатство, то в нынешних условиях это не пройдет. Дело даже не в том, что уголовная ответственность введена, что Памфилова регулярно критикует. Просто все должно быть абсолютно честно. У народа должно быть глубочайшее убеждение, что все прошло прозрачно. Тогда и доверие к результатам выборов повысится.

О ТЕХ, КОМУ НЕ НАДО ВЫДВИГАТЬСЯ

– Кандидат должен быть честным, порядочным, которому можно верить. Люди, к которым есть претензии, – кого вызывали в полицию для дачи пояснений, кто засветился на поддержке нечестного бизнеса, – выдвигаться, я убежден, не должны: даже пытаться не стоит. Не надо, надувая щеки, преувеличивать свою роль в политической истории Петербург. А кто не согласен – может идти самовыдвиженцем и собирать подписи. Но, естественно, конечный результат всегда определяет избиратель.

О МИТИНГАХ

– Всегда защищал и буду защищать сотрудников полиции и Росгвардии. Их служба на митинге в день послания президента Федеральному собранию – это не просто прогулка с круассанами и кофе: это был ответ на вызов, выпад, провокацию, акцию гражданского неповиновения. В Санкт-Петербург никогда не было яростной протестной повестки: выходили, но без нападения на полицию. Если мы не будем защищать блюстителей порядка, то кто их поддержит? И что они ответят государству? «Беру шинель, иду домой»? А чтобы понять, к чему это приведет, надо сначала ответить: хотим ли мы сохранить этот город?

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ ГОЛОСОВАНИИ

– Электронная форма голосования через госуслуги. Зачем? Считайте, как было в предыдущие годы, чтобы ни у кого не было никаких сомнений! Хотите доверия? Урны должны стоять. Люди должны видеть процесс голосования: пришел – заполнил – опустил.

О ПРИНЦИПАХ

– Хочу, чтобы мои дети, внуки, родные, близкие ходили по городу и могли честно смотреть людям в глаза, чтобы им улыбались при встрече. Поэтому я и выступаю против домов-«гробов», уплотнительной застройки, уничтожения скверов. Не чтобы вам понравиться: такова моя позиция.

– Мы ни одного негативного заказного поста в соцсетях не написали. Запретил своим. Политика должна быть честной.

– У меня два состояния: или работаю, или занимаюсь спортом. Без выходных.

О КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ

– Когда встречаюсь с молодежью, меня больше всего беспокоит киберпространство. Если мы не уйдем от того, чтобы постоянно находиться онлайн, не будем это жестко ограничивать, то это приведет к психологическим отклонениям. Ну, нельзя, в моем представлении, сидя с красивой девушкой на свидании, по телефону переписываться!.. Сейчас стало модно хорошо учиться, слава богу. Но заниматься спортом, возвращаясь в реальность почаще, тоже надо.

О КРЫЛАТЫХ ФРАЗАХ

– Иной раз даже мои сослуживцы говорят: «А можно мы будем за Вами записывать?». Эти слова из народа. Они более полно выражают не просто дело, а состояние души. А раз порой и мои выражения, из головы, в народ идут, то это большое достижение.