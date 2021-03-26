Вячеслав Макаров прокомментировал возможное выдвижение в Госдуму

Вячеслав Макаров прокомментировал готовность баллотироваться в Госдуму. Фото: Артем КИЛЬКИН

Будет ли спикер городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров баллотироваться в Государственную думу или в петербургский парламент на сентябрьских выборах, станет известно в конце июня. Об этом сам председатель ЗакСа сообщил в пятницу, 26 марта, на мероприятии, посвященном 80-летию создания Ленинградской военно-воздушной академии Красной Армии.

– Что касается того, когда будет известно, какие списки я буду возглавлять – или в Государственную думу, или в Законодательное собрание – это будет известно на съезде «Единой России», который состоится в конце июня 2021 года, – сказал Вячеслав Макаров.

Напомним, что накануне, 25 марта, губернатор Петербурга порекомендовал главе ЗакСа Вячеславу Макарову баллотироваться в Государственную Думу. Как отметил Александр Беглов, у спикера парламента «богатейший опыт» и есть необходимый «вес», который был бы полезен городу на федеральном уровне.