Дело о покушении на убийство сестры полярника Чилингарова возбудили в Петербурге

После нападения на сестру полярника Чилингарова возбудили дело о покушении на убийство Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге следственный комитет взял на контроль случай о нападении на Наталию Чилингарову, сестру известного ученого-полярника Артура Чилингарова. Изначально полиция возбудила уголовное дело по статье 115 - умышленное причинение легкого вреда здоровью. Однако 23 апреля 2021 года следователи предъявили подозреваемому в нападении обвинение в покушении на убийство 71-летней художницы.

- Нападение на женщину произошло вечером 20 апреля в парадной дома 22 по 1-й линии Васильевского острова, когда она возвращалась домой. Неизвестный несколько раз ударил пенсионерку по голове, та закричала и на шум выбежала соседка. Видимо, она и спугнула преступника, так как он поспешил сбежать, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Наталию Николаевну отвезли в Мариинскую больницу, оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Благо, женщина пострадала не очень сильно, но получила сотрясение мозга.

В тот же день оперативники задержали 59-летнего мужчину, который проживает в том же районе, в доме 29 по 2-й линии ВО. Так как дело вызвало широкий резонанс в обществе, делом занялся следственный комитет. Мужчину отправили в СИЗО на два месяца и возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

На данный момент следователи о его мотивах ничего не сообщают. Известно, что ранее мужчина уже пять раз привлекался к уголовной отвественности за кражи, изнасилование и побои.

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