На рэпера возбудили уголовное дело за дерзкий дрифт в центре Петербурга

Рэпера привлекли к уголовной отвественности за дрифт в центре Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге рэпер из Карелии стал фигурантом уголовного дела за дрифт в центре города, из-за которого на улице Восстания собралась большая пробка. 29-летний музыкант и участники его команды снимали клип 13 апреля. Однако никаких разрешений на это они не получили. Ребята, игнорирую плотный вечерний поток машин, решили покружиться на спорткаре ради эффектного кадра для видео.

- Полиция быстро задержала рэпера. Он и двое участников его команды, также уроженцы Карелии, 32 и 33-х лет, были доставлены в полицию и привлечены к административной ответственности. Находясь в отделе, водитель, уже привыкший выступать перед видеокамерой, извинился за свой поступок, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Однако извинением парень не отделался. На его счету уже было много штрафов за превышение скорости. Полиция провела проверку и возбудила в отношении дрифтера-рэпера и его двух друзей головное дело за воспрепятствование движению транспортных средств.

В ночь на 25 апреля всех троих задержали у ночного клуба на канале Грибоедова, где у них проходил концерт. Сами молодые люди уверяют, что просто фотографировались. Всем грозит наказание вплоть до реального лишения свободы.

Рэперы из Карелии сами родом из Петрозаводска. XIII — это новая андеграундная группа, состоящая из ребят, которые называют себя Грязный Луи, Brick Bazuka и State Of Ninja.

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