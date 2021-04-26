Грузовой самолет из Хельсинки экстренно сел в Пулково из-за технической неисправности

Грузовой самолет экстренно сел в аэропорту Пулково Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге экстренно сел грузовой самолет, летевший их Хельсинки. ЧП произошло в понедельник, 26 апреля 2021 года, в девятом часу утра. Известно, что по пути борт подал сигнал ЧС и запросил посадку в аэропорту Пулково.

- Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности грузового воздушного судна Ан-26, следовавшего рейсом MTL9560. Аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность, - рассказали "КП-Петербург" в пресс-службе аэропорта Пулково.

Известно, что сигнал ЧС поступил в 08:26 часов, а уже в 08:36 в аэропорту Пулково самолет совершил благополучную посадку. В результате никто не пострадал.

На данный момент проводится проверка самолета для того, чтобы устранить неисправность.

Сам аэропорт Пулково работает в штатном режиме.

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