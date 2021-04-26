Работает по принципу Манту: Первый в мире тест для определения клеточного иммунитета к коронавирусу разработали в Санкт-Петербурге

Тест на клеточный иммунитет более показателен, чем тесты на антитела - они могут пропасть, а вот клеточная память никуда не денется. Фото: Олег ЗОЛОТО

В петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера создали первый в мире тест для определения клеточного иммунитета к коронавирусу. Он работает по принципу реакции Манту и уже в обозримом будущем может пополнить собой «арсеналы» больниц и поликлиник по всей России.

ШПРИЦОМ И ЛИНЕЙКОЙ

По словам директора НИИ Пастера, доктора медицинских наук, профессора РАН Арега Тотоляна, определение клеточного иммунитета необходимо прежде всего для того, чтобы понимать, кого стоит вакцинировать от коронавируса, а кого - нет.

Принцип тест-системы будет таким же, как и у реакции Манту - внутрикожная инъекция и наблюдение за реакцией. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Помимо специфического иммунитета, который определяется прежде всего по уровню антител класса IgM и IgG – его еще называют «гуморальным», необходимо также оценивать специфический клеточный иммунитет, - объясняет «КП-Петербург» ученый. - Антитела у переболевших могут определяться в течение нескольких месяцев, а потом перестают выявляться. Но это еще не означает, что исчезает иммунитет к коронавирусу. Ведь существует еще специфический клеточный иммунитет, который обеспечивает, в том числе, «иммунологическую память» к актуальному вирусу. Для его оценки обычно используют сложные и дорогостоящие иммунологические технологии, которые применяются в специализированных научно-исследовательских лабораториях.

Поэтому в НИИ Пастера и разработали тест, который является достаточно простым и позволяет без специализированного оборудования проводить оценку специфического клеточного иммунитета к коронавирусу. В том числе - при массовых, рутинных исследованиях. Механизм его действия достаточно прост. Человеку внутрикожно вводят специальный искусственный (или, говоря научными словами, рекомбинантный) антиген к SARS-CoV-2 – гибридный белок, состоящий из некоторых важных компонентов коронавируса – а потом наблюдают за реакцией реакция организма. Если клеточный иммунитет есть, в месте укола через 72 часа образуется папула, как при реакции Манту – небольшой участок припухшей и покрасневшей кожи. Врач замеряет ее линейкой и смотрит, насколько иммунитет интенсивный. В зависимости от этого принимается решение – нужно человеку вакцинироваться, или нет.

По словам Арега Тотоляна, разработка петербургских ученых не имеет аналогов. Фото: Артем КИЛЬКИН

«ВИРУС» БЕЗ ВИРУСА

Надо понимать, отмечает Арег Тотолян, что тест полностью безопасен: он не содержит ни одного компонента, который теоретически способен привести к полноценному заражению человека коронавирусом. При этом сама по себе технология производства рекомбинантного антигена хорошо известна специалистам.

Пока что уникальный тест находится на этапе разработки – хотя его уже успешно опробовали на себе сами сотрудники НИИ Пастера. Если все сложится удачно, тест могут зарегистрировать в России уже до конца этого года. Дальше – дело за сферами распространения. Сами разработчики системы не исключают, в частности, что ее будут массово использовать в обычных больницах и поликлиниках.

Уникальный тест может поступить в больницы и поликлиники уже в обозримом будущем. Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, «Комсомолка» также рассказывала про новый «северо-западный» штамм коронавируса, предположительно, зародившийся в Санкт-Петербурге. О его свойствах ученые пока что знают недостаточно – однако не исключают, что на мутировавший вирус не будут действовать существующие вакцины.

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